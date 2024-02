Algérie: Une conférence de formation au profit des journalistes sur la place du gaz dans les relations internationales

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, mercredi à Alger, l'ouverture des travaux d'une session de formation sur "le gaz et l'avenir de l'énergie dans les relations internationales", au profit des journalistes chargés de la couverture du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu du 29 février au 2 mars à Alger.

Dans une allocution prononcée à cette conférence organisée à l'Université d'Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout", consacrée à la formation de 60 journalistes, notamment dans le domaine de la chaîne de production du gaz, de l'exploration à l'exportation et à la commercialisation", M. Baddari a qualifié cette rencontre d'importante, au vu de sa contribution au renforcement de la relation de l'université algérienne avec son entourage socioéconomique.

Pour sa part, le Doyen de la Faculté des sciences politiques et des relations internationales à l'université d'Alger 3, Dr. Slimane Aaradj, a souligné l'importance du thème choisi pour cette conférence, étant donné que "le dossier de l'énergie est étroitement lié aux circonstances géopolitiques conjoncturelles".

Organisée par la Faculté des sciences politiques et des relations internationales à l'université d'Alger 3, en partenariat avec l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ARAV), a vu la présence du Directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales (INESG), Abdelaziz Medjahed, et des représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de la Défense nationale (MDN) et des Energies et des Mines, en sus d'étudiants et de professeurs spécialisés en économie et en relations internationales.