Algérie: Le MOUDAF lance un appel à la communauté algérienne établie en France pour commémorer la journée nationale du Chahid

PARIS — Le Mouvement Dynamique des Algériens en France (MOUDAF) a lancé un appel aux membres de la communauté nationale établie en France pour commémorer, dimanche le 18 février, la journée nationale du Chahid en France, a indiqué un communiqué du MOUDAF.

"Le MOUDAF lance un appel patriotique aux membres de la communauté algérienne établie en France pour commémorer ensemble la journée nationale du Chahid à Paris et à Marseille, toujours unis et chaque jour plus solidaire pour la grandeur et la stabilité de notre chère patrie l'Algérie", a souligné le communiqué.

"A l'instar des citoyens algériens de l'intérieur du pays, les membres de la communauté algérienne établie en France commémoreront le 18 février, la journée nationale du chahid qui est vivant dans la mémoire de tout Algérien là où il se trouve", a ajouté le document.

Loin d'être une simple date sur le calendrier, le MOUDAF a affirmé que "la journée du Chahid est un pont entre le passé et le présent, un moment de transmission entre les générations. Elle nous invite à plonger dans les mémoires, souvent douloureuses, de la colonisation, à se souvenir des luttes et à célébrer la force d'un peuple uni par la volonté de vivre libre".

Il a expliqué: "se souvenir est un devoir et le commémorer c'est pour méditer et en tirer les enseignements".

%

Dans ce cadre, le Mouvement contribuera et participera aux manifestations et activités citoyennes qui seront initiées en France le 18 février par la communauté algérienne établie en France.

Le MOUDAF sera "saisi pour saluer la dignité, le courage et les sacrifices consentis par les martyrs algériens qui ont forcé le respect de tous" dans leur combat et résistance légitime et leur sacrifice dans l'épreuve qui leur est imposée.

Le Mouvement a indiqué que l'occasion sera "une opportunité pour nous tous que d'avoir une pieuse pensée et s'incliner à la mémoire des milliers de martyrs algériens de la communauté algérienne établie en France, assassinés, abattus et tués le 17 octobre 1961, tombés au champ d'honneur morts pour la dignité, l'honneur et l'indépendance de l'Algérie".

Il a souligné que la communauté tiendra, en cette journée "haut le flambeau de la fidélité, de la liberté et de la dignité et pour défendre les principes fondamentaux de notre intégrité territoriale, unité nationale, indépendance nationale et aussi pour servir au mieux et apporter ceux qu'il y a de mieux pour une Algérie forte, unie, digne, stable et solidaire".