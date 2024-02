Algérie: ONU - L'Algérie appelle à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire

ALGER — L'Algérie a appelé, mardi depuis New York, par la voix du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le monde en remédiant "collectivement" aux dysfonctionnements dans le système de production et de la chaîne d'approvisionnement, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

M.Cherfa a prononcé une allocution à l'occasion de sa participation en qualité de représentant de l'Algérie au débat public de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations unies sur "Les effets des changements climatiques et de l'insécurité alimentaire sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales", dans laquelle il a mis l'accent sur l'impératif de "s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire en identifiant les points faibles et en remédiant collectivement aux dysfonctionnements dans le système de production et de la chaîne d'approvisionnement", précise la même source.

Parmi les propositions de la délégation algérienne soulevées par le ministre pour atténuer les risques des changements climatiques et renforcer la stabilité à long terme, figure "la relance des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en prenant les mesures proactives pour les empêcher et en s'attaquant à leurs racines".

Aussi, l'accent a été mis sur l'importance de forger la résilience des sociétés et des écocosystèmes face aux changements climatiques, et ce, à travers le soutien aux pratiques agricoles durables, le renforcement de la préservation des eaux et la gestion des ressources naturelles de manière rationnelle.

Il a, également, appelé à "oeuvrer à trouver des mécanismes permettant notamment aux pays en voie de développement de mobiliser un soutien financier suffisant, tout en renforçant les opportunités de créativité, de recherche scientifique et de développement dans les domaines agricoles ayant trait aux changements climatiques et aux systèmes d'alerte précoce", note la même source.

Par ailleurs, le représentant de l'Algérie s'est félicité de l'initiative du Conseil portant tenue de ce débat, à travers lequel il vise à augmenter le niveau de conscience collective et à tirer la sonnette d'alarme sur la corrélation entre les phénomènes du changement climatique, la sécurité alimentaire et les conflits, affirmant que le changement climatique est susceptible d'aggraver les menaces auxquelles font face les Etats.

A ce propos, M. Cherfa a rappelé les efforts de l'Algérie visant à réunir toutes les conditions nécessaires au développement et la pérennité des systèmes alimentaires et à la construction d'un secteur agricole durable, à travers le développement des branches stratégiques, l'introduction des énergies renouvelables dans le domaine de la production agricole, la valorisation des ressources génétiques, le développement des souches résistantes et compatibles avec les changements climatiques, conclut le communiqué.