Ile Maurice: Les retraités de MK réclament justice face à la baisse de leur pension

Le rachat du fonds de pension des retraités d'Air Mauritius (MK) sous le régime de prestations définies par la National Insurance Company (NIC) suscite toujours des préoccupations parmi les 620 retraités et bénéficiaires. Ils déclarent continuer à subir les conséquences et l'injustice d'une diminution de l'augmentation annuelle de leur pension, passée de 3 à 5 % à 0,25 % depuis 2022. Lors d'une conférence de presse hier, leur porte-parole, Raj Ramlagun, a maintenu que les retraités de MK ont contribué pendant des années à la compagnie et non à la National Insurance Company. «C'est notre droit. Est-ce que la compagnie va demander à des personnes déjà vulnérables d'aller saisir la justice pour que leurs droits soient respectés ?», a-t-il demandé.

Le regroupement des retraités/pensionnaires d'Air Mauritius Ltd (MK) a déposé une lettre, hier, au bureau du Premier ministre pour faire part de ses griefs et demander une rencontre. «Nous souhaitons que le Premier ministre nous écoute et nous avons aussi des choses à lui dire sur comment aider Air Mauritius à faire face à la crise actuelle», disent les retraités. Raj Ramlugun souligne que l'année dernière, Air Mauritius et Airport Holdings Ltd ont pu accorder un bonus et un 14e mois à leurs employés, de même que la NIC, alors que les 620 retraités, qui ont passé toute une vie à travailler pour cette compagnie, n'ont jamais eu ce genre de reconnaissance. «Un gouvernement qui parle d'équilibre social et de bienveillance envers les citoyens âgés ne devrait pas demander à des personnes vulnérables de saisir la justice pour faire respecter leurs droits», affirme Raj Ramlugun.

Ce dernier souligne que plusieurs personnes ont été forcées à la retraite lors de la période d'administration alors que certains avaient encore plus de dix ans de service à effectuer. Aujourd'hui, ces personnes ne perçoivent toujours pas de pension de vieillesse et doivent se fier à la pension de la compagnie. «La compagnie a injecté presque Rs 7 milliards à la NIC à travers notre fonds de pension, ce qui fait que nous détenons presque la moitié de son chiffre d'affaires. Comment est-ce possible que nous devions maintenant nous battre pour ce qui nous appartient ?», demande-t-il.

Les retraités de MK comptent aussi faire parvenir leurs doléances au leader de l'opposition et au président du conseil d'administration de MK. Ils insistent sur le fait que MK ne peut pas rester indifférente à leurs griefs et doit prendre position. «Le gouvernement vient agir comme si MK est lakaz mama après que les employés ont payé le prix fort. MK ne doit pas seulement afficher de gros chiffres, elle doit aussi reconnaître les personnes qui ont contribué à cette compagnie», disent-ils.