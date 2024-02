Ile Maurice: Quatre nouveaux suspects arrêtés

Nouveau rebondissement dans l'enquête entourant la saisie de cannabis d'une valeur de Rs 60 millions et les coups de feu tirés dans la forêt de Choisy à Baie-du-Cap en décembre dernier. En effet, quatre nouvelles arrestations ont eu lieu, le mardi 13 fevrier. Les personnes appréhendées sont Stevenson Chevery, 28 ans, éleveur de porcs et pêcheur de Baie-Du-Cap, Ashven Moneean 29 ans, sans emploi, de Royal Road, Le Morne, Scott Carpanen, 31 ans, facteur à Rivière-Coco, Rodrigues, et Julien Calou, 32 ans, de Bambous. Ils ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient dans une villa à Pointe-aux-Canonniers à la suite d'informations sérieuses fournies par l'équipe de la Force Criminal Intelligence Unit (FCIU) quant à des mouvements suspects de quatre individus dans cette villa. Cela faisait trois semaines qu'ils y séjournaient et une voiture privée rouge était régulièrement aperçue sur place. Le conducteur de ce véhicule déposait des provisions matin et après-midi. Un coiffeur se rendait aussi sur place.

Le mardi 13 février, l'équipe de l'unité FCIU, dirigée par l'inspecteur Mohes, ainsi que les hommes de la Divisional Crime Intelligence Unit de la Metro South, dirigée par le Detective inspector Gungah et l'équipe du Groupe d'Intervention de la Police Mauricienne, sous le commandement de l'inspecteur Sunboccus et sous la supervision générale du chef inspecteur Mooniaruth, ont effectué une perquisition dans ladite villa. Elle était occupée par le plus recherché des fugitifs, soit Stevenson Chevery. Sur place, la police a mis la main sur trois autres hommes, à qui le mandat de perquisition a été présenté. Une fouille a été effectuée avec leur consentement. Rien d'incriminant n'a cependant été trouvé dans la villa.

Toutefois, la police a découvert, dans un coffre-fort verrouillé, quatre téléphones portables alors que dans le salon, il y avait six survêtements similaires et du matériel de plongée professionnel. Dans la cour, les policiers ont trouvé cinq bidons de 20 litres d'essence. Lorsqu'ils ont été confrontés à ces découvertes, ils n'ont fourni aucune explication plausible.

Les quatre suspects ont été remis à l'équipe de la Special Striking Team, dirigée par l'inspecteur Korrimboccus, et les téléphones portables ont été sécurisés.

Dans cette affaire, Louis Ersley Venus, qui avait été arrêté dans un premier temps, avait nié être présent dans la forêt Choisy au moment de la saisie de la drogue. Il a affirmé qu'il était ce jour-là dans une villa et a indiqué que le propriétaire de la villa pouvait confirmer son alibi. Il a également demandé à ce que les images des caméras de surveillance couvrant la région soient vérifiées afin de confirmer ses mouvements de véhicule le jour de son arrestation.

Il a fait face à une accusation provisoire de complot devant le tribunal de Bambous. L'endroit où la drogue a été saisie est soupçonné de servir de lieu de distribution pour les dealers de cannabis à travers l'île.