Afrique: Emerse Faé - On a été la chercher, la coupe

"On a été la chercher, la coupe", s'est réjoui le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Emerse Faé après la victoire en finale au bout d'un parcours de "miraculés".

"C'est plus qu'un conte de fées, j'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait, quand je pense à tout ce qu'on a vécu. On est des miraculés, on a été la chercher, la coupe, parce qu'on n'a rien lâché. On s'est battu jusqu'au bout, on a su remonter les coups durs", a ajouté le coach en conférence de presse.

"Nos matches ont toujours été compliqués, on a toujours été obligés de revenir au score, physiquement, mentalement, on a été obligé de puiser dans nos réserves", a ajouté Faé, qui a remplacé le Français Jean-Louis Gasset à la tête de la sélection ivoirienne après la phase de poules.

Les "Eléphants" venaient de boucler ce premier tour par une cinglante défaite 4-0 contre la Guinée Equatoriale, et, troisièmes de leur groupe, ont arraché le dernier billet pour les huitièmes de finale. Avant d'aller au bout.

"Avec le mental on a pu se mettre ensemble et se rattraper et être champions d'Afrique", a complété Simon Adingra, élu homme du match et meilleur jeune de la compétition.

"Je n'arrive même pas à mesurer ma joie", a repris Faé, "c'est énorme ce qui m'arrive, je rêvais de gagner la CAN, en tant que joueur je n'ai pas su le faire (il perd la finale en 2006, NDLR)".

Nommé entraîneur numéro un après le retrait de Gasset, dont il était l'adjoint, Faé a conclu en "félicitant Jean-Louis, parce que c'est aussi sa victoire".