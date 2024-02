Afrique: L'équipe-type de la CAN 2024 désignée par la CAF

Après le sacre de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, la Confédération africaine de football (CAF) a publié mercredi 14 février son équipe-type.

Dans l'équipe-type de la CAF sélectionnée par le groupe d'étude technique, on retrouve six joueurs ayant participé à la finale : trois Ivoiriens et trois Nigérians. « L'équipe a été méticuleusement sélectionnée, en tenant compte de la domination des équipes qui ont atteint les derniers stades du tournoi », avance le groupe d'étude technique de la CAF.

Du côté des Éléphants, on trouve notamment Jean Michael Seri, aligné par Emerse Faé à partir des 8es de finale. Pour le Nigéria, le défenseur central et capitaine William Troost-Ekong, élu meilleur joueur du tournoi par la CAF fait partie des choisis pour ce onze. L'Équato-guinéen Emilio Nsue, meilleur buteur du tournoi (cinq buts) et suspendu par sa fédération, est sélectionné en pointe. L'Afrique du Sud, et la RD Congo, demi-finalistes, sont également représentés. Il y a particulièrement Ronwen Williams, désigné meilleur gardien du tournoi, pour les Bafana Bafana. Pour la RDC, le capitaine Chancel Mbemba n'a pas été oublié.

L'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations :

Gardien de but

Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Défenseurs

Ola Aina - Arrière droit (Nigeria)

Ghislan Konan - arrière gauche (Côte d'Ivoire)

William Troost-Ekong - défenseur central droit (Nigeria)

Chancel Mbemba - défenseur central gauche (RD Congo)

Milieux de terrain

Teboho Mokoena - Milieu de terrain défensif (Afrique du Sud)

Jean Michael Seri - Milieu défensif droit (Côte d'Ivoire)

Franck Kessie - Milieu de terrain offensif (Côte d'Ivoire)

Attaquants

Yoane Wissa - à droite (RD Congo)

Ademola Lookman - à gauche (Nigeria)

Emilio Nsue - en pointe (Guinée équatoriale)