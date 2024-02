Maroc: Conseil Exécutif de l'UA - Le Maroc insiste sur le rôle de la connectivité dans la mise en œuvre de la ZLECAF

Addis — Abeba - Le Maroc a insisté, mercredi devant la 44eme session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, sur le rôle de la connectivité dans la mise en oeuvre de la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF).

Le Maroc demeure pleinement engagé dans la mise en oeuvre de la ZLECAF. A cet égard, le Royaume a abrité plusieurs évènements afin d'explorer les voies et moyens pour mettre en oeuvre la plus grande zone de libre-échange dans le monde et a mis en place un comité national de mise en oeuvre de la ZLECAF, "avec une réelle volonté de faire de ce projet un levier non seulement de croissance économique, mais un facteur d'intégration régionale effective et un mécanisme permettant notre prospérité collective", a souligné la délégation marocaine devant le Conseil Exécutif de l'UA qui se tient les 14 et 15 février.

Pour surmonter les défis auxquels la ZLECAF fait face, la délégation a souligné l'importance d'un dialogue inclusif et une coopération régionale effective entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour s'assurer que cette Zone répond aux besoins de tous les acteurs.

La délégation a également mis l'accent sur le développement des infrastructures logistiques et digitales, relevant dans ce sens que le Maroc "réaffirme son plein engagement à contribuer à l'amélioration de la connectivité au sein des différentes régions du continent, qui passe impérativement à travers une mise au point de nos infrastructures notamment logistiques et digitales".

Elle a aussi souligné le rôle crucial des petites et moyennes entreprises dans les économies africaines, notant qu'il est important de les intégrer dans la ZLECAF en leur fournissant des informations, des financements et leur accès aux marchés.

Le Conseil Exécutif de l'UA a entamé dans la matinée les travaux de sa 44eme session ordinaire en prélude au Sommet de l'Union (17-18 février).