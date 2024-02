Maroc: L'Initiative Atlantique de SM le Roi porte une ambition panafricaine de tisser des liens plus forts avec les pays du continent (Benkhadra)

Rabat — L'Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique porte une ambition panafricaine de tisser des liens économiques et culturels plus forts avec l'ensemble du continent africain, a affirmé mercredi à Rabat la Directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra.

Cette ouverture en direction des pays africains, menée sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, jouera un rôle crucial dans le développement économique de l'Afrique, l'accroissement des échanges commerciaux, la promotion des investissements étrangers, et la consolidation de la sécurité et de la stabilité du continent, a précisé Mme Benkhadra à l'ouverture du premier Sommet de la jeunesse africaine et euro-méditerranéenne de l'Université EuroMed de Fès.

"Beaucoup d'efforts ont été déployés par le Maroc pour le développement des infrastructures, le port de Tanger-Med en est la meilleure preuve", a-t-elle souligné, expliqué ajoutant que le futur port de Dakhla Atlantique permettra également de dynamiser les provinces du Sud, l'Ouest africain et le Sahel.

Sur ce registre, le Royaume grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI déploie des politiques d'ouverture, d'intégration et de développement tous azimuts qui renforcent ses atouts indéniables, à savoir sa stabilité institutionnelle, politique et macroéconomique, ainsi que sa politique de partenariat active, a poursuivi la directrice générale de l'ONHYM.

C'est dans cette dynamique, a-t-elle relevé, que s'inscrit le projet du gazoduc Maroc-Nigeria, qui apporte des avantages non seulement à l'Afrique, mais aussi à l'Europe qui bénéficiera d'une diversification des sources d'approvisionnement et d'un environnement régional apaisé.

Le développement économique, social et industriel, ainsi que la promotion de l'emploi dans les pays africains créeront les conditions favorables aux populations et contribueront à réduire l'immigration irrégulière, a-t-elle dit, soulignant l'engagement résolu du Royaume dans cette dynamique d'interconnexion régionale.

Cette infrastructure permettra non seulement d'exporter du gaz vers l'Europe, mais aussi d'alimenter les pays enclavés, le but étant la réalisation de l'intégration économique dans la région. Elle permettra aussi, a-t-elle poursuivi, d'atténuer la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable, dans le plein respect des nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement.

Selon Mme Benkhadra, la façade atlantique du Royaume pourra, ainsi, devenir un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international.

Grâce à cette dynamique atlantique, le Royaume contribuera également activement à la construction d'un pont solide entre les deux rives de Méditerranée, reliant l'Europe et l'Afrique, pour relever les défis communs et bâtir un avenir prometteur pour tous", a-t-elle dit.

Placé sous le thème : "Ouverture euro-méditerranéenne et atlantique : relevons ensemble les défis de demain", ce Sommet est marqué par la participation d'étudiants universitaires de plus de vingt pays.

Au terme des travaux de cette rencontre, la Déclaration des Jeunes sera prononcée jeudi à l'occasion de la séance plénière des travaux du huitième Sommet des présidents des Parlements et de la 17ème session de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.