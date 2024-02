Cote d'Ivoire: Approche par compétences (Apc) - 68 chefs d'établissements publics de formation professionnelle formés

Soixante-huit chefs d’établissements publics de formation professionnelle prennent part, du lundi 12 au samedi 17 février 2024, à Grand-Bassam, à un séminaire intitulé « Renforcement des capacités à la gestion d’un établissement public de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle », selon l’Approche par compétences (Acp). Rapporte le Cicg.

Il s’agit d’un séminaire est financé par l’Agence française de Développement (Afd), à travers le Secrétariat technique du Contrat de désendettement et de Développement (C2d) et l’Unité de Coordination des projets (Ucp) Education Formation.

C’est le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’apprentissage (Etfpa), Koffi N’Guessan, a présidé, le mardi 14 février 2024, cet atelier dont l’objectif est de partager avec les 68 chefs d’établissement l’organisation et la coordination des activités de gestion d’un établissement scolaire dans le contexte Apc. De sorte qu’ils s’approprient les outils de gestion d’un établissement scolaire pour une bonne gouvernance dans ce contexte et proposent des stratégies à court, moyen et long terme pour l’amélioration de la gouvernance dans les établissements de L’Etfpa dans le contexte Apc. Selon Koffi N’Guessan, le chef d’établissement est le garant du bon fonctionnement de l’établissement.

« Dans ce sens, les chefs d’établissements du ministère ont besoin d’avoir des renforcements de capacités au niveau de la gouvernance, notamment, en matière de planification, de coordination et de budgétisation. En outre, une formation à la mobilisation de ressources financières internes et externes leur permettra d’assurer un meilleur développement des établissements. L’ambition poursuivie est de fournir, à chaque chef d’établissement, les moyens intellectuels, scientifiques et technologiques nécessaires, en vue de faciliter le fonctionnement de sa structure », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que son ambition de faire passer progressivement à 10, voire 15% en 2030 les effectifs du sous-secteur Enseignement technique et Formation professionnelle qui sont actuellement de 5,2%, « repose en partie sur les qualités du chef d’établissement nouveau ».

C’est le mercredi 12 juillet 2023 que le décret instituant l’Apc dans l’Enseignement technique et professionnel a été adopté en Conseil des ministres. L’Apc permet d’analyser, avec précision, les modalités d’exercice des emplois en entreprise et de déterminer les compétences nécessaires à l’accomplissement adéquat des tâches liées à ces emplois. Tous les établissements de formation professionnelle et technique sont tenus d’assurer l’implantation et la mise en œuvre effective de l’Apc sur une période transitoire de trois ans.