Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Février 2024

Sénégal : Report de l’élection- La société civile se mobilise, les appels au calme se multiplient

Dix jours après l’annonce par le président Macky Sall de reporter la présidentielle, le mécontentement au sein de la société civile ne faiblit pas, mais il peine à s’exprimer. Une marche prévue, mardi 13 février, à Dakar a été interdite, mais la plateforme de la société civile Aar Sunu Élections, à l'origine de ce rassemblement, promet de mobiliser de nouveau. Le mouvement citoyen Aar Sunu Élections promet une nouvelle marche silencieuse ce samedi 17 février. Avec un nouvel itinéraire dans Dakar, validé cette fois avec le préfet de la capitale qui avait interdit celle prévue mardi 13 février. Un rassemblement pour dire son refus du report de la présidentielle et demander aussi de revenir au calendrier électoral initial, comme l’explique le chercheur Elimane Kane, l’un des membres fondateurs de cette plateforme, qui comprend plus d’une cinquantaine d’organisations de la société civile en son sein. ( Source : Rfi)

Niger : 9e édition du camp de la cataracte à Diffa- Plus de 5000 patients seront pris en charge

C’est plus de 500 patients atteints par la cataracte qui seront pris en charge lors de la 9e édition du camp de cataracte qu’organise l’ONG Abwaboul-Khair en collaboration avec son partenaire I’ONG AL-BASAR INTERNATIONAL, qui a été officiellement lancée mardi 13 février 2024, à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Diffa par le gouverneur de la région, le Général Ibrahim Mahamadou Bagadoma.Après avoir officiellement lancé cette opération au niveau du centre de diagnostic et d’administration des produits pour les cas ne nécessitant pas une intervention logé à la maison des jeunes et de la culture de Diffa, le gouverneur Ibrahim Bagadoma s’est transporté au centre hospitalier régional de Diffa où se déroulent les opérations des patients. Selon le Président de l’ONG Abwaboul-Khair, Malam Salissou Garba Abdou, ladite campagne de lutte contre la cataracte qui se tiennent du 12 au 17 février 2024, a pour objectif de lutter ‘’efficacement contre la cécité dans la région de Diffa dans le but de contribuer à l’amélioration de la santé de nos populations’’. À la date d’aujourd’hui, plus de 800 patients ont été examinés pour un objectif de 500 patients à prendre en charge. (Source : Anp)

%

Côte d’Ivoire : Pnd 2021-2025 - Le gouvernement s'engage à poursuivre et accélérer la mise en œuvre des actions programmées

Pour l’année 2024, le gouvernement entend poursuivre et accélérer la mise en œuvre des actions programmées pour l’atteinte des objectifs du Programme national de développement (Pnd 2021-2025). 215 projets seront réalisés au-delà de 2024. Et 145 projets seront lancés en 2024.Cette information a été donnée par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres, le 14 février 2024 à Abidjan.Pour le porte-parole du gouvernement, l’accent sera mis sur la finalisation des projets prioritaires et structurants, notamment, le 4è pont reliant à commune de Yopougon à celle du Plateau, la section 1 de la voie de contournement d’Abidjan (Y4), longue de 26 km, ainsi que les autoroutes de sortie Est et Ouest d’Abidjan et les barrages hydroélectriques de Gribo-Popoli et Singrobo-Ahouaty.Il a précisé que la feuille de route 2024 du gouvernement comprend environ 150 groupes de réformes et 600 activités relatives aux projets majeurs, dont approximativement 240 projets à finaliser en 2024. ( Source :Cicg)

Mali : Affaire données électorales - Bamako affirme avoir récupéré les données en question

Un groupe d’informaticiens maliens a affirmé́ mardi avoir récupèré des données indispensables à la tenue d'élections détenues par une société́ française, lors d’une conférence de presse à Bamako diffusée à la télévision nationale. L'absence de ces données, "prises en otage" selon Bamako par le groupe français Idemia, avait été l'un des arguments avancé en septembre par la junte au pouvoir depuis 2020 pour repousser l'élection présidentielle à une date ultérieure. Les militaires au pouvoir ont mis fin à leur alliance avec la France pour se tourner militairement et vers la Russie.Les éléments récupérés concernent une base de données biométriques censée permettre de recenser les électeurs. (Source : abamako.com)

Burkina: Religion - Les fidèles catholiques entament leur carême

Les fidèles catholiques du monde entier, en particulier ceux du Burkina Faso, ont entamé le mercredi 14 février 2024, leur carême, marquant ainsi le début d’un temps de réflexion et de renouvellement spirituel.Dans un pays confronté à l’insécurité et à des défis socio-économiques persistants, le Carême, qui dure 40 jours, revêt une signification particulière, symbolisant l’espoir et la persévérance pour les croyants qui aspirent à la paix et au développement. L’Abbé Joanny Kouama, curé de la paroisse Cathédrale, a souligné dans son homélie, l’importance du Carême comme un temps privilégié pour se tourner vers Dieu avec humilité et détermination. Il a exhorté les fidèles à vivre ces 40 jours de réflexion et de renouvellement spirituel avec sincérité, mettant en avant les pratiques spécifiques du jeûne, de la prière et de l’aumône. (Source : aouaga.com)

Rca : Plan de développement 2024-2028 - Touadera dévoile les grands axes

A l’occasion du 11ème Sommet mondial des Gouvernements qui s’est tenu aux Emirats Arabes Unis, le président centrafricain a dévoilé quelques déclinaisons du Plan National de Développement 2024-2028 en cours d’élaboration.Faustin Archange Touadéra fait savoir que, depuis le retour à l’ordre constitutionnel en mars 2016, la République Centrafricaine participe pleinement à la gouvernance mondiale et met en place des stratégies pour promouvoir une croissance économique durable et diversifier son économie. Parmi les stratégies et politiques qui seront intégrées dans le nouveau Plan National de Développement 2024-2028 de la Rca en cours d’élaboration .( Source :abangui.com)

Togo : Fourniture d’électricité - Des interruptions prévues à Lomé jusqu’au vendredi

La Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) a annoncé des interruptions dans la fourniture d'électricité dans certains quartiers et zones périphériques de la capitale jusqu'au vendredi 16 février. Cette décision est prise en raison de travaux de maintenance programmés sur les ouvrages électriques. Les coupures sont prévues principalement en journée, de 9h à 14h au plus tard, selon les zones concernées. Les habitants sont encouragés à débrancher leurs appareils lors des coupures. (Source : alome.com)

Bénin : Fait divers- Une aide-soignante convoquée au tribunal suite au décès d’un bébé

Le tribunal de Porto-Novo a placé sous convocation, lundi 12 février 2024, une aide-soignante à la suite du décès d’un bébé de 9 mois à PK 10.En garde-à-vue depuis plusieurs jours, une aide-soignante a été présentée une deuxième fois lundi 12 février 2024, à la Procureure du Tribunal de première instance de Porto-Novo. A l’issue de l’audition, l’aide-soignante est poursuivie sans mandat de dépôt pour exercice illégal en pharmacie.L’aide-soignante, sous-convocation, va comparaître le 27 février 2024.Selon les faits rapportés par Bip radio, l’aide-soignante a administré des soins à domicile à un bébé sur insistance de la mère. Le bébé de 9 mois est, malheureusement, décédé à la suite des soins contre la fièvre. La fièvre aurait commencé après une vaccination. ( Source :acotonou.com)

Gabon : Gouvernance- Libreville, capitale du Renseignement africain en juin 2024

Avec à sa tête un ancien patron du Renseignement, le Gabon abritera courant juin 2024 le sommet du Comité de sécurité et de renseignement d’Afrique (CISSA) dont il prendra officiellement la présidence. La secrétaire exécutive de l’organisation, Zainab Ali Kotoko, a été reçue lundi 12 février à Libreville par le général Brice Clotaire Oligui Nguema pour les préparatifs de ces assises. Zainab Ali Kotoko et la délégation qu’elle conduisait ont été reçues lundi au palais Rénovation à Libreville. (Source : alibreville.com)