Afrique: CAN 2023 - Les tops et flops de la compétition

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) s'est achevée dimanche avec le sacre du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La compétition restera gravée dans les mémoires comme une compétition d'une intensité rare, où les émotions et les performances se sont entrelacées pour offrir un spectacle inoubliable. Entre triomphes éclatants et déceptions cuisantes, retour sur une édition qui a fait vibrer tout un continent.

Les Tops

La Côte d'Ivoire et le triomphe d'Emerse Fae

L'édition 2023 de la CAN a couronné la Côte d'Ivoire, menée par Emerse Fae, dans une saga de rebondissements. Sébastien Haller, revenu d'une lutte contre le cancer des testicules, a marqué les buts cruciaux en demi-finale et en finale, offrant ainsi le troisième titre continental aux Éléphants. Alors qu'ils étaient au bord de l'élimination au soir de la débâcle (0-4) face à la Guinée Equatoriale, les Ivoiriens ont été sauvé par la victoire du Maroc. Une nouvelle chance que le pays organisateur a su saisir grâce à un homme, Emerse Fae.

L'entraîneur intérimaire, Emerse Fae, a brillamment dirigé l'équipe vers la victoire, malgré les défis rencontrés en cours de route.

La bonne note des outsiders

La Guinée équatoriale a étonnamment surpassé le pays hôte, tandis que le Cap-Vert a brillé en éliminant des adversaires de renom. Des équipes moins cotées telles que la Namibie, l'Angola, et la Mauritanie ont également impressionné en atteignant des stades avancés de la compétition. Ces résultats reflètent une tendance vers une compétitivité accrue au sein du football africain.

Engouement du public et records

La CAN 2023 a captivé les foules, établissant des records en termes d'audience et de buts marqués. Avec plus de deux milliards de téléspectateurs et une moyenne de 2,29 buts par match, l'engouement pour le tournoi a été phénoménal. Des moments de suspense jusqu'au bout ont ajouté à l'excitation, soulignant la qualité du football africain à l'échelle mondiale.

La Côte d'Ivoire a accueilli la compétition avec faste, investissant plus d'un milliard de dollars dans l'infrastructure et créant une atmosphère enivrante dans tout le pays. Les nouveaux stades, les routes modernisées, et les installations médicales améliorées ont été témoins d'une passion débordante pour le football. La présence du président Alassane Ouattara à l'ouverture et à la clôture souligne également l'intérêt des autorités pour cet événement.

Les Flops

L'Afrique du Nord, grande déception

Les puissances traditionnelles du football nord-africain ont connu un revers inattendu, ne parvenant pas à se qualifier pour les quarts de finale. L'élimination de l'Algérie et de la Tunisie face à des équipes moins bien classées a été un choc pour les supporters. L'Égypte, pourtant sept fois championne d'Afrique, a également chuté prématurément, soulignant un déclin relatif dans la région. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar, a été stoppé dans son rêve de sacre.

Le Ghana

Les Black Stars ont subi une sortie décevante de la phase de groupes. La démission du sélectionneur Chris Hughton souligne les problèmes persistants de l'équipe, qui n'a pas réussi à répondre aux attentes malgré ses ambitions de victoire.

La CAN 2023 restera gravée dans les mémoires comme une compétition riche en émotions, avec son lot de succès et de déceptions. Alors que certains ont brillé sur le terrain, d'autres ont dû faire face à des revers amers, illustrant la nature imprévisible et palpitante du football africain.