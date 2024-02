Congo-Kinshasa: Reprise des combats à Sake

Les combats se sont poursuivis ce mercredi (14.02.2024) autour de Sake. La quasi-totalité de la population aurait fui en direction de Goma.

La situation sécuritaire reste volatile dans l'est de la RDC. De violents combats, entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, se sont poursuivis ce mercredi autour de la cité de Sake située en territoire de Masisi.

Cette ville de moins de 20.000 habitants est devenue un enjeu important des combats, car elle est un carrefour routier.

Les habitants en fuite vers Goma

La majeure partie de la population de Sake a déjà fui la ville, selon divers témoignages sur place.

Et les affrontements de ce mercredi se sont déroulés sur la montagne appelée Muremure, une hauteur stratégique, car elle permet de dominer les plaines aux alentours, comme en témoigne Placide Nzilamba, un habitant de Sake.

"Les combats se sont déroulés sur la montagne Muremure. Les FARDC tentent de repousser les rebelles du M 23 sur cette montagne stratégique afin d'ouvrir la route Sake-Minova", a témoigné cet habitant joint sur place.

Goma dans le viseur des rebelles

Située entre le lac Kivu au sud, la frontière rwandaise à l'est, les volcans et le parc des Virunga au nord, Goma et ses deux millions d'habitants , pourraient être le prochain objectif du M23.

%

Valerie Mukosasenge, un habitant de Goma, explique que l'avancée du M23 se fait déjà ressentir sur l'approvisionnement de la ville.

"Au-delà des combats, la cité de Sake est un point stratégique pour l'approvisionnement de nourriture en provenance de Minova, au Sud-Kivu. Comme la route est coupée, Shasha est occupée, Kibumba aussi, Lubero également depuis quelque temps. Il n' y a donc plus d'approvisionnements de ce côté, du côté de Kichanga non plus. Ce sont les pirogues qui commencent à emmener la nourriture de Minova par le biais du lac Kivu", estime-t-il.

"Toutes les dispositions sont prises et Sake est sous le contrôle des forces armées congolaises", a assuré mardi Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, dont le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu à Goma, sa deuxième visite en moins d'une semaine.