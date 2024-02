Afrique: Sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens - Le gazoduc Nigeria-Maroc est une vision prospective pour l'avenir des relations de coopération

Rabat — Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc est une vision prospective pour l'avenir des relations de coopération Sud-Sud et Nord-Sud, ont indiqué, mercredi à Rabat, les participants au 1er Sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens.

Intervenant lors d'un panel sur l'énergie, des étudiants de l'Université Euromed de Fès ont affirmé que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc générera inévitablement des gains économiques et de développement qui bénéficieront à tous les pays africains partenaires.

Et de noter que la coopération énergétique entre l'Afrique et l'Europe constitue un mécanisme efficace pour faire face aux défis actuels, soulignant que les deux continents partagent des engagements communs qui peuvent inciter à engager une réflexion à la création d'un réseau de coopération afro-européenne dans le domaine énergétique, en particulier l'énergie durable.

La diversification des sources d'énergie est une nécessité afin de réduire la dépendance à l'égard d'une seule source et ainsi atténuer les risques résultant des crises énergétiques, ont-ils souligné, mettant en avant les bienfaits de la réduction de la pollution de l'air qui est à l'origine de plus de 4 millions de décès prématurés dans le monde.

Au regard des besoins énergétiques qui dépassent les capacités productives de la région, il est nécessaire de promouvoir davantage les investissements dans les énergies renouvelables et soutenir les projets de coopération.

Le 1-er Sommet de la jeunesse africaine et euro-méditerranéenne, organisé par l'Université euro-méditerranéenne de Fès et la Chaire de l'Alliance des civilisations sur le thème Ouverture euro-méditerranéenne et atlantique : relevons ensemble les défis de demain", intervient en prélude à la 17ème session plénière de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) et le 8ème Sommet de ses présidents et les réunions de ses commissions permanentes, de son bureau et bureau élargi qui se tiendront jeudi et vendredi au siège de la Chambre des représentants.

Au terme des travaux de cette rencontre, la Déclaration des Jeunes sera prononcée jeudi à l'occasion de la séance plénière des travaux du huitième Sommet des présidents des Parlements et de la 17ème session de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.