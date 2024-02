Sénégal: Fête de la Saint-Valentin - Quand l'amour résiste au temps

L'amour dure toute une vie pour certains mariés. Plus les années passent et plus les liens se fortifient prouvant qu'il résiste bien aux secousses du temps.

« Le mariage est un engagement à vie ». Telle est la conviction de Meïssa Seck. Le commerçant au marché Dior des Parcelles Assainies est marié depuis dix ans. Meïssa soutient également que le secret de la longévité de son mariage réside dans le respect mutuel. « Notre union est basée sur le respect et chacun veille à l'épanouissement de l'autre », confie ce vendeur de tissus. Selon lui, le mariage est fait de concessions. « Malheureusement la tolérance fait défaut ce qui conduit aux nombreux divorces », dit-il d'un brin moralisateur. Oumy Diallo, quant à elle, s'est mariée à l'âge de 20 ans.

Aujourd'hui, la vie lui a arraché son cher et tendre époux en 2019. Devant faire face aux turpitudes de la vie, la mère de famille a dû se battre pour s'en sortir. Elle tient une gargotière à l'unité 8 des Parcelles assainies. Malgré la fatigue qui se lit sur son visage et les ravages du temps, la femme âgée de plus d'une soixantaine d'années garde encore les souvenirs des quarante ans de vie à côté de son époux. « Tout n'a pas été rose. Mais nous avons su traverser les épreuves ensemble », dit-elle, remontant dans ses souvenirs. La gargotière estime que le mariage est avant tout un « contrat » et chacun doit remplir sa part. Cette dernière affirme qu'il est également important de communiquer dans un couple et être tolérant, car le mariage est fait de compromis.

Communication, respect, tolérance, ces recettes du bonheur

Le secret de la longévité d'un couple réside dans le respect mutuel, la communication et les efforts de chacun pour satisfaire les besoins de l'autre. C'est ce que soutient Mouhamed Dieng. La cinquantaine révolue, il a fêté récemment ses trente ans de mariage. Pour lui, la durée d'un mariage réside dans ces deux fondements qui cimentent l'union. « Chacun de nous connait ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de la maison et essaie de le remplir au mieux », confie-t-il. Le sieur estime également qu'il est important d'apprendre à se connaitre, d'identifier ce qui fait plaisir à l'autre et connaitre ce qui le contrarie. Des « clefs » indispensables pour accéder aux portes du bonheur éternel.

« L'amour est une plante à arroser et qui fleurit avec le temps. Il faut toujours voir ce qui peut satisfaire l'autre et y veiller chaque jour », renchérit Khady Pouye d'un air poétique. La gérante d'une mercerie à l'Unité 22 des Parcelles Assainies a fait 15 ans de mariage. Avec le temps, elle dit avoir compris que les secrets d'un mariage durable sont la volonté de construire, dès le départ, un projet de vie. « Nous sommes destinés à rester ensemble et avons tout fait pour que ça marche pour servir plus tard de modèles à nos enfants », soutient-elle. Un amour qui défie le temps.

COACH KINÉ NDIAYE, SPÉCIALISTE EN GESTION DU COUPLE

« Chercher à relever le niveau pour continuer à impacter l'autre »

« L'amour dure trois ans », écrit Frédéric Beigbeder, auteur français. Cela s'appelle « l'amour passion ». Dans cet entretien, coach Kiné Ndiaye, spécialiste en gestion du couple revient sur l'amour passion et livre des conseils pour faire durer la flamme.

Est-ce que l'amour a une durée de vie ?

Il est essentiel de comprendre qu'il y a deux types d'amour : Amour passion et Amour raison. L'amour passion est basé sur l'intensité émotionnelle, la passion, l'excitation et l'alchimie. Ce type d'amour a généralement une durée de vie. Alors que l'amour raison est souvent basé sur la stabilité, l'engagement, la confiance et la compatibilité mutuelle. Ce type d'amour ne dure que s'il s'entretient à long terme. Cependant, on peut retrouver les deux types dans une même relation.

Quels sont les secrets d'un couple qui dure ?

Pour qu'un couple dure face aux années qui passent et aux évènements, il faut que les deux cherchent à relever le niveau pour continuer à impacter l'autre. Les attentes changent en fonction du nombre d'années, de l'âge des partenaires. Il faut qu'ils fassent des évaluations dès qu'ils observent des changements chez l'autre et des bilans de satisfaction pour voir s'ils sont toujours sur la même longueur d'onde.

Parfois l'un d'eux peut quitter le navire de façon psychologique sans que l'autre ne s'en rende compte. Et ceci arrive dès l'instant où l'un ou l'une arrête de cultiver l'attirance intellectuelle (avoir de projets de vie). L'attirance émotionnelle (apporter une complicité, de la joie, de l'empathie) et l'attirance sexuelle (connaître le style érotique et le langage de l'amour de l'autre, être créatif (ve) pour une connexion sexuelle épanouissante et profonde). Sinon le couple aura du mal à tenir à long terme ou même si le couple résiste ça sera dans la souffrance.

Comment les couples doivent faire face au temps qui passe ?

Il faut d'abord s'informer : L'ignorance peut être fatale. C'est primordial de comprendre que tout à changer. Que le monde évolue surtout en matière de sentiment. Tout est accessible avec l'avènement des réseaux sociaux. L'homme ou la femme avec qui vous partagez des mois voire des années de vie peut devenir une autre personne pour un rien de temps. Il faut créer des moments de qualité pour se redécouvrir et se connecter à l'autre. Ensuite, il faut une base solide, dès les premières années, en restant à l'écoute de l'autre pour éviter toute comparaison avec le couple du voisin ou de la voisine ou sur les réseaux sociaux.

Chaque couple a ses réalités. Ceci permet d'avoir une maîtrise sur la relation et par la même occasion anticiper sur certains problèmes qui peuvent surgir. Enfin, il faut qu'on comprenne que la psychologie féminine est très différente de la psychologie masculine. Réfléchir à la place de l'autre peut vous induire en erreur. On crée des scénarii de par ses peurs et ses expériences. Parfois ils n'existent que dans notre tête. Et bonjour les frustrations et disputes à n'en pas finir. Ceci peut éteindre la flamme du désir (excitation, attirance) par la même occasion faire disparaître la flamme du soin (le partage, l'empathie, la complicité). Il faut éviter les reproches et privilégier une communication ouverte et claire avant de tirer des conclusions hâtives qui peuvent amener le couple au chaos.