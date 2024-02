Algérie: APN - M. Boughali reçoit l'ambassadeur de l'Inde en Algérie (communiqué)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, mercredi à Alger, l'ambassadeur de la République de l'Inde en Algérie, Gaurav Ahluwalia, indique un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de l'APN, M. Boughali a passé en revue "les relations bilatérales historiques liant les deux pays et leur combat commun notamment l'adhésion de l'Algérie et de l'Inde au Mouvement des non-alignés".

Sur le plan parlementaire, le président de l'APN a mis en avant "le rôle du Parlement dans le développement et le renforcement de la coopération bilatérale à travers l'échange de visites et d'expériences et la relance des mécanismes de concertation sur l'actualité internationale", exprimant son voeu "d'installer le groupe d'amitié Algérie-Inde dans les meilleurs délais".

Concernant le domaine économique, M. Boughali a salué "les grandes potentialités que recèlent les deux pays, d'où l'importance de les exploiter pour établir des partenariats bilatéraux dans les domaines de la technologie, la communication et les technologies de pointe" notamment à la faveur "des multiples avantages accordés par la loi algérienne sur l'investissement".

Quant au volet diplomatique, le président de l'APN a rappelé "les positions indéfectibles de l'Algérie envers les causes justes et son approche pacifique pour le règlement des crises, en sus de ses efforts inlassables en soutien aux causes palestinienne et sahraouie".

Pour sa part, l'ambassadeur indien a salué "l'état des bonnes relations liant les deux pays", soulignant que "l'Algérie est une puissance régionale au regard de son poids et sa localisation dans une région constituant l'axe entre l'Afrique et l'Europe".

Il s'est dit optimiste "de voir l'Algérie jouer un rôle influent en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations-Unies".