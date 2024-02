Maroc: La découverte d'un dinosaure donne des indices sur les raisons de son extinction

analyse

Il y a 66 millions d'années, les derniers dinosaures ont disparu de la Terre. Nous essayons toujours d'en comprendre les raisons. De nouveaux fossiles d'abelisaures - des parents éloignés des tyrannosaures - provenant d'Afrique du Nord suggèrent que les dinosaures africains sont restés diversifiés jusqu'à la toute fin. Ce qui laisse penser que leur disparition a été soudaine, avec l'impact d'un astéroïde géant.

Les causes de l'extinction massive ont été débattues pendant deux siècles. Georges Cuvier, le père de la paléontologie, attribuait l'extinction à des catastrophes. Charles Darwin pensait que des changements progressifs dans l'environnement et la concurrence entre les espèces entraînaient lentement l'extinction des lignées.

À mesure que notre compréhension des archives fossiles s'est améliorée, il est devenu évident que la période du Crétacé (il y a 145 millions d'années à 66 millions d'années) s'est terminée par une extraordinaire vague d'extinction. Un très grand nombre d'espèces ont disparu, dans le monde entier, en une courte période. La découverte du cratère d'impact de l'astéroïde Chixculub au Mexique, d'une largeur de 180 km, suggère une extinction soudaine des dinosaures et d'autres espèces, sous l'effet de l'impact. Mais d'autres ont soutenu qu'un long long et lent déclin de la diversité des dinosaures a contribué à leur extinction.

%

Il est difficile de reconstituer l'histoire. Ce n'est pas seulement parce que les fossiles de dinosaures sont très rares, mais aussi parce que les archives fossiles sont fragmentaires.

L'essentiel de ce que nous savons sur les derniers jours des dinosaures est le résultat de l'étude intensive menée dans quelques sites aux États-Unis, au Canada et en Mongolie. On en sait beaucoup moins sur les dinosaures des masses continentales du sud : Amérique du Sud, Inde, Madagascar, Australie, Antarctique, Nouvelle-Zélande.

Cela s'explique en partie par la géographie : il est difficile de trouver des dinosaures dans les forêts tropicales. D'autre part, il y a toujours eu plus de paléontologues et de musées dans l'hémisphère nord. La question est de savoir si cela crée un biais dans notre compréhension.

En raison de son immense superficie, l'Afrique comptait probablement beaucoup plus d'espèces de dinosaures que l'Amérique du Nord. Pourtant, jusqu'à récemment, nous ne savions pratiquement rien des dinosaures africains de la fin du Crétacé. L'Afrique possède peu de roches terrestres datant de cette période. Cela s'explique par une forte activité volcanique qui a fait monter le niveau des mers, submergeant une grande partie de l'Afrique sous des mers peu profondes. Les dinosaures, étant des animaux terrestres, sont rarement présents dans les roches marines. Mais rareté ne veut pas dire absence totale. Si l'on étudie suffisamment de fossiles marins, on finit par trouver un dinosaure.

Au Maroc, nous avons étudié de nombreux fossiles marins.

Ce que nous avons découvert

Les dépôts de phosphate du Maroc sont les vestiges d'un ancien fond marin, datant du dernier million d'années de l'ère des dinosaures. Ils regorgent d'arêtes et d'écailles de poissons, de dents de requins et de reptiles marins. Un grand nombre de reptiles marins - mosasaures, plésiosaures, tortues de mer.

Mais de temps en temps, des dinosaures apparaissent.

On ne sait pas exactement comment les ossements de dinosaures se sont retrouvés dans les sédiments marins. Les dinosaures ont pu nager jusqu'aux îles à la recherche de nourriture, comme le font aujourd'hui les cerfs et les éléphants, et certains se sont peut-être noyés. D'autres dinosaures ont pu être emportés vers la mer par des inondations ou des tempêtes, ou se sont noyés dans des rivières qui les ont transportés en aval jusqu'à l'océan. D'autres encore ont pu mourir sur le rivage avant d'être emportés par une marée haute. Mais une improbable série d'événements a transporté les dinosaures dans l'océan.

C'est ainsi que, grâce à l'étude des fonds marins et à un travail de longue haleine, nous avons peu à peu dressé le portrait des derniers dinosaures d'Afrique, os par os.

Les derniers dinosaures d'Afrique comprenaient des sauropodes titanosauriens, des mangeurs de plantes à long cou de la taille d'un éléphant. Des dinosaures à bec de canard de la taille d'un cheval occupaient le créneau des herbivores. Mais les carnivores sont particulièrement intéressants. Au sommet de la chaîne alimentaire, ils nous en apprennent beaucoup sur l'écosystème. Les dinosaures prédateurs africains étaient diversifiés, ce qui implique des herbivores diversifiés, et en grand nombre.

Le principal prédateur était un animal de dix mètres de long appelé Chenanisaurus barbaricus. Jusqu'à présent, le Chenanisaurus n'est connu que par une mâchoire, mais celle-ci nous apprend qu'il faisait partie des Abelisauridae, une famille bizarre de carnivores que l'on trouve en Amérique du Sud, en Inde, à Madagascar et en Europe, alors que les tyrannosaures dominaient dans le nord. Les abelisaures avaient un museau court de bouledogue, parfois des cornes, et des bras bizarres et trapus qui font paraître les bras de T. rex massifs en comparaison.

Aujourd'hui, des fossiles de deux nouveaux abélisaures sont apparus au Maroc.

L'un d'eux est connu grâce à un tibia, un os du tibia. Il était plus petit que le Chenanisaurus et mesurait environ cinq mètres de long - petit pour un dinosaure, mais grand par rapport aux prédateurs modernes. Curieusement, il ressemble aux abelisaures trouvés en Amérique du Sud. Il est possible qu'il s'agisse d'une ancienne connexion terrestre qui existait entre les continents il y a 100 millions d'années. Il est également possible que les abelisaures aient traversé la voie maritime étroite qui séparait les continents.

Un autre spécimen osseux provient du pied d'un abélisauridé encore plus petit, d'à peine trois mètres de long. Des abélisauridés de petite taille similaires existent en Europe ; il pourrait leur être apparenté.

Au cours des derniers mois, d'autres fossiles de dinosaures et d'autres espèces ont été découverts. Nous sommes toujours en train d'étudier ces fossiles, nous ne pouvons donc pas en dire plus pour l'instant, mais le fait de trouver autant d'espèces dans une poignée de fossiles nous indique que nous avons un échantillon représentatif d'une faune très variée.

Si les fossiles des grandes plaines d'Amérique du Nord témoignent d'un déclin de la diversité des dinosaures, il pourrait s'agir d'un phénomène local et non mondial. Il est possible que le refroidissement global au cours du dernier Crétacé ait frappé de plein fouet les environnements situés à des latitudes plus élevées, réduisant ainsi la diversité. Mais la faune africaine de dinosaures laisse penser qu'aux basses latitudes, les dinosaures se portaient bien, voire se diversifiaient. Si c'est le cas, cela signifie que les dinosaures ont été abattus dans la fleur de l'âge, qu'ils se sont consumés au lieu de disparaître.

Ce que montrent nos découvertes

Les derniers dinosaures d'Afrique, en particulier ses divers dinosaures prédateurs, suggèrent que, juste avant leur extinction, les dinosaures se portaient bien.

Pendant plus de 100 millions d'années, ils ont évolué et se sont diversifiés, produisant une remarquable variété d'espèces : prédateurs, herbivores, espèces aquatiques, et même des formes volantes, les oiseaux. Puis, en un seul moment catastrophique, tout a été anéanti au cours des mois d'obscurité provoqués par la poussière et la suie provenant de l'impact. Tout, sauf une demi-douzaine d'espèces d'oiseaux.

L'évolution est guidée par des événements rares et improbables tels que les impacts d'astéroïdes. Curieusement, la science avance grâce à des évènements tout aussi improbables, comme la découverte peu probable de dinosaures enfouis il y a des millions d'années au fond de la mer.

Senior Lecturer in Paleontology and Evolutionary Biology, Life Sciences at the University of Bath, University of Bath