Ile Maurice: Une révision salariale fait des mécontents

Depuis janvier, le Sugar Investment Trust (SIT) a accordé une augmentation salariale de 12 % across the board à tous ses employés. Ainsi, un employé qui percevait un salaire de Rs 15 000 voit ses salaires augmenter par Rs 1 800. Celui qui avait un salaire de Rs 50 000 se retrouve avec une rémunération mensuelle de Rs 56 000 et un autre qui touchait Rs 100 000 obtient Rs 12 000 de plus. Sans oublier les directeurs qui, avec des salaires de plus de Rs 100 000, se retrouvent avec un joli pactole. Cette révision salariale concerne quelque 200 employés.

Des petits employés ont appelé l'express pour exprimer leur mécontentement. Ils estiment que cette augmentation à tous les niveaux crée une grande dis- parité salariale. Kailash Ramdharry, un des 55 000 actionnaires du SIT, trouve injuste cette augmentation across the board. D'abord, il dit ne pas comprendre comment la direction a pris une telle décision. «Que ceux au bas de l'échelle méritent une augmentation, cela se comprend, mais quand des directeurs décident de proposer une révision salariale et qu'eux-mêmes obtiennent des augmentations salariales substantielles, alors là, c'est injuste.»

Citant le rapport annuel de 2021-22, cet actionnaire se demande comment cette compagnie, qui a des dettes de Rs 1,8 milliard, peut se permettre de telles largesses, surtout en faveur de ceux qui perçoivent des gros salaires. Il ajoute que des terrains d'une su- perficie de quelque 1 700 arpents, se trouvant principalement dans le sud du pays, ont été abandonnés. Il mentionne également le projet de culture d'oignons, qui a été un flop alors qu'actuellement, le pays fait face à une pénurie de ce condiment et qu'il a fallu recourir à l'importation. Il indique aussi que depuis trois ans, les actionnaires, qui ont investi gros dans cette compagnie, n'ont reçu aucun dividende

Interrogé, le Chief Executive Officer (CEO), Yash Ramdharee, qui a pris ses fonctions depuis septembre dernier, soutient que cette révision salariale a été discutée avec le syndicat des employés. Il ajoute que depuis longtemps, il n'y a pas eu d'augmentation salariale, à part la compensation décidée par le gouvernement. S'il reconnaît qu'effectivement il y a une augmentation de 12 % across the board, il soutient qu'il y a aussi eu une révision des structures des postes et que certains ont obtenu une augmentation substantielle.

Répondant à notre question à l'effet que malgré que le SIT soit toujours dans le rouge, elle se permet d'accorder de telles augmentations, il réplique que les travailleurs le méritent. Désormais, cette augmentation sera, selon lui, annuelle. Il est disposé à s'entretenir avec les employés qui ont des griefs et si besoin est, leur venir en aide. D'ailleurs, il aura une rencontre avec les employés vendredi.

Yash Ramdharee donne la réplique à ses détracteurs en affirmant que dans quelques mois, le SIT sera une compagnie qui connaîtra plusieurs développements. Il a annoncé que cette compagnie a obtenu son certificat de l'Economic Development Board pour le développement d'une Smart City au Bouchon. Il ajoute que d'autres morcellements, qui sont à l'abandon, seront mis en vente bientôt.