Congo-Brazzaville: Le pays et le CDN Partnership oeuvrent à mobiliser des ressources financières

A l'approche de la tenue à Brazzaville d'une table ronde des bailleurs de fonds, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo (MEDDBC), Arlette Soudan-Nonault, a échangé, le 13 février, avec une délégation de la CDN Partnership conduite par son directeur adjoint, le Dr Roméo Bertolini, sur la mise en oeuvre du plan d'actions de la contribution nationale déterminée ainsi que sur la mobilisation des ressources techniques et financières.

Le NDC Partnership est un partenariat qui rassemble plus de deux cents membres dont plus de cent vingt pays développés et en développement, et plus de quatre-vingts institutions pour créer et mettre en oeuvre une action climatique ambitieuse qui contribue à atteindre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. A l'issue de l'audience et face à la presse nationale, le directeur adjoint de cette institution internationale, le Dr Roméo Bertolini, a indiqué : « Nous sommes heureux d'appuyer le ministère pour mettre en oeuvre son agenda climat au niveau national et favoriser la mobilisation des appuis de ressources techniques et financières pour les mesures d'atténuations ainsi que d'adaptations au Congo.

Depuis sa création en 2015, le partenariat a développé une méthodologie avec un certain nombre d'offres de services mises à disposition des Etats, entre autres, une assistance technique, le déploiement d'une expertise ou encore attirer des investissements sur la base des projets bien identifiés dans les secteurs des énergies renouvelables, la gestion de l'eau et autres ».

Par ailleurs, le NDC Partnership a pris un consultant pour accompagner le Congo dans la mise en oeuvre du plan d'action de sa contribution nationale déterminée (CDN). L'institution va conduire également le pays dans le cadre de la recherche de financement auprès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale et autres partenaires à l'occasion de la table ronde des bailleurs de fonds.

Le NDC Partnership a été lancé lors de la COP 22 à Marrakech. Il oeuvre pour la promotion d'une coopération efficace entre les pays membres. Notons que sans la contribution nationale déterminée, les Etats ne peuvent pas prendre les différents engagements par rapport au climat. C'est une obligation de l'accord de Paris que les Etats doivent le réviser tous les cinq ans.

Le MEDDBC a informé la presse que le Congo a déjà révisé sa CDN et a même bénéficié des financements de l'Agence française de développement, dans le cadre du financement du plan d'actions de cette CDN. Ajoutons que la ministre de l'Environnement s'est entretenue aussi avec le président directeur générale de la société Marché Congo, entreprise évoluant dans le secteur des bâtiments et travaux publics, Castrol Nilsson De Souza, sur la mise en oeuvre du projet de construction de la route reliant les sous-préfectures Etoumbi-Mbama.