Afrique: Education - L'Algérie engagée à partager son expérience avec les pays africains

ADDIS-ABEBA — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a réaffirmé, mercredi à Addis-Abeba, l'engagement de l'Algérie à partager son expérience et ses expertises avec les pays africains pour promouvoir le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Dans son allocution lors des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), M. Attaf a salué le choix de la problématique de l'enseignement comme thème principal de cette rencontre, car présentant un "défi majeur pour rompre le cercle de la pauvreté et renforcer le développement socioéconomique du continent qui abritera, à l'horizon 2050, 40 % des enfants du monde (près d'un milliard d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans)".

Outre ses efforts au niveau national, l'Algérie "s'engage à partager ses expériences et à les échanger avec les pays africains frères afin de promouvoir le secteur de l'éducation et de l'enseignement, à travers les bourses d'études et bourses de formation", a affirmé le ministre, soulignant que l'Algérie accordait chaque année "plus de 2.000 bourses d'études à ses frères africains, ainsi que plus de 500 bourses de formation".

Le ministre a également mis en avant le soutien de l'Algérie à l'Institut panafricain des sciences de l'eau et de l'énergie et des changements climatiques, basé à Tlemcen en Algérie, qui a contribué à la formation de plus de 644 étudiants issus de 45 pays membres de l'Union africaine.

A cette occasion, M. Attaf a salué "hautement" le succès de cet institut, qui est l'un des pôles de l'Université panafricaine, se félicitant des efforts de la Commission de l'Union africaine ainsi que le soutien apporté par le partenaire allemand et la Banque africaine de développement.

Il a jugé nécessaire de concentrer les efforts sur le traitement des causes profondes du retard enregistré dans le continent africain dans ce domaine, notamment "les guerres et les conflits qui ont empêché plus de 40 % des enfants du Sahel de rejoindre les bancs de l'école".

Il s'agit, également, du manque d'infrastructures, les statistiques faisant état d'une carence alarmante dans plus d'un million d'établissements éducatifs, en sus de la pénurie d'enseignants qualifiés, les besoins de notre continent étant estimés à pas moins de 17 millions d'enseignants supplémentaires".

Les travaux de la 44e session du Conseil exécutif de l'UA interviennent en prévision de la tenue de la 37e session ordinaire du Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, prévu les 17 et 18 février 2024 à Addis-Abeba (Ethiopie), sous le thème : "L'éducation d'une Afrique adaptée au 21e siècle".