Afrique: L'alliance Atlantique en marche - Le Premier ministre du Niger reçu à Rabat par Aziz Akhannouch

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine est actuellement en déplacement au Maroc pour une visite dite de « travail et d'amitié ». Depuis le changement de régime, le Niger cherche à renouveler ses partenariats stratégiques, et le Maroc cherche à se placer en allié crédible pour Niamey. Une nouvelle étape de « alliance Atlantique » initiée en décembre dernier à Marrakech entre le Maroc et plusieurs pays sahéliens.

Fin décembre 2023, le Maroc avait organisé une rencontre des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger à Marrakech. Le thème : l'ouverture vers l'océan Atlantique et donc le désenclavement de ces pays sahéliens. À la clef, une alliance économique, mais aussi géopolitique. C'est dans la lignée de ce sommet que se tient cette visite de Lamine Zeine à Rabat. Il y a rencontré hier, mercredi, son homologue Aziz Akhannouch accompagné de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères...

Preuve de l'importance que donne le Maroc à ses liens avec le Niger, Lamine Zeine devrait, selon son cabinet, être reçu par le roi Mohammed VI durant son séjour.

Pour le Maroc, les changements de pouvoir sahéliens sont l'occasion de s'implanter dans la région, avec de nombreux objectifs... À court terme cela permet au royaume de se placer en intermédiaire incontournable pour les Occidentaux qui ont du mal à communiquer avec les nouveaux régimes, mais aussi d'assurer la reconnaissance de sa grande cause nationale, celle du Sahara occidental tant par ses alliés traditionnels que par ses pays voisins.

Bataille avec Alger pour le leadership régional

A plus long terme, le Maroc espère remporter le marché du gazoduc Nigeria-Europe, où il est en concurrence avec l'Algérie. Rabat voudrait un parcours acheminant le gaz en passant par la cote Atlantique et les pays côtiers, tandis qu'Alger défend un projet passant par le Niger et donc son propre territoire.

Enfin cette rencontre est un nouveau chapitre de la lutte que se livrent Maroc et Algérie pour le leadership régional. En réponse à l'alliance Atlantique marocaine, Alger souhaite créer une zone de libre échange de la Mauritanie au Niger.