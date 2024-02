Congo-Kinshasa: Projet Transforme - Début des opérations d'enregistrement des femmes micro-entrepreneures

Ces opérations se font simultanément dans les 7 villes ciblées par le projet notamment Kinshasa, Matadi, Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Bukavu et Bunia.

Le projet vise à atteindre 50.000 femmes micro-entrepreneures dont 25.000 bénéficieront d'une formation à l'initiative personnelle, d'une autre formation en élaboration des plans d'affaire simplifié, d'un réseautage et d'un coaching individuel afin de les aider à structurer leurs activités et les formaliser pour celles qui ne les sont pas et ainsi leur permettre de s'accroitre. Le prestataire désigné pour mener ces opérations est la structure Agro Mwinda.

Voici les autres sujets traités au cours de cette émission :

-La réaction des pétroliers privés après l'annonce de la syndication par les banques commerciales pour le paiement de la dette pétrolière.

-La Mairie de Mbuji Mayi instaure de nouveau le paiement de la taxe de péage et de stationnement.

-Le coordonnateur national de la plateforme « Comprendre et agir dans les secteurs miniers industriel et artisanal », Casmia revient sur l'importance de l'accord signé le 7 février entre la Gécamines et l'Entreprise Générale de Cobalt qui est sa filiale.