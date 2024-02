Afrique: Le chef d'état nigérien réclame le remboursement des pillages français dans le continent

Le général de Brigade Abdourahamane Tiani, Chef d'État du Niger, a récemment fait une déclaration forte, exigeant que la France reconnaisse et répare les dommages causés par plus de six décennies de pillages de ressources africaines. Dans une interview exclusive diffusée sur la Télévision nationale et relayée par les médias africains, le Chef d'État a souligné l'importance de la monnaie en tant que symbole de souveraineté, en rappelant les années de spoliation des ressources du continent.

Selon l'agence de presse du Burkina, Tiani a déclaré : "La France nous a spoliés pendant plus de 107 ans et elle doit payer cash les dettes de 65 ans de pillages systématiques de nos ressources et les 42 ans, nous trouverons un échéancier pour qu'on soit quitte avec la France".

En évoquant la création d'une monnaie unique pour les pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), le Chef d'État nigérien a indiqué que cette décision serait prise en temps voulu.

De plus, il a critiqué la persistance de certains États membres dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), soulignant que cela entrave la sortie de cette organisation, qui est devenue obsolète depuis 1990 selon lui.

Dans le même contexte, le Chef d'État a insisté sur le fait que la monnaie est un symbole de souveraineté, et a affirmé que son pays est engagé dans un processus visant à recouvrer sa souveraineté totale.

Il a également appelé à une réévaluation de l'histoire récente des États africains, avec l'objectif de prendre des décisions dans l'intérêt des peuples du continent, dénonçant fermement le statut de "vache à lait" que la France aurait imposé à plusieurs nations africaines.

Le général Tiani a précisé que la création d'une monnaie propre à l'Alliance des Etats du Sahel est une étape cruciale vers la décolonisation économique, et a assuré que les États membres de l'organisation sont équipés d'experts pour prendre les décisions nécessaires au moment opportun.

