Afrique: CAN 2023 - Sébastien Desabre se réjouit d'avoir remis la RDC à sa place au niveau continental

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre a affirmé, mercredi 14 février, sa satisfaction d'avoir permis à la RDC de retrouver sa place d'antan sur l'échiquier continental.

Il l'a dit à Kinshasa lors de la conférence de presse sur le bilan de la participation de la RDC à la CAN côté d'ivoire 2023.

« Nous sommes extrêmement fiers, moi, le staff et les joueurs d'avoir remis la RDC à sa place au niveau continental. Nous, on est content forcément de notre parcours et moi je suis fier des joueurs de ce qu'ils ont montré sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a eu une commission entre les joueurs et entre le staff technique qu'on a fait jaillir sur le terrain », a rapporté Sébastien Desabre.

Ce technicien français s'est dit globalement content des résultats que les Léopards de la RDC ont réalisés au cours cette CAN.

« Le point positif, c'est la solidité de l'équipe, le fait qu'on a de la profondeur. On a un vivier très intéressant. Un autre positif est que 20 joueurs faisaient leur première CAN et quand vous faites votre première CAN et vous allez jusqu'en demi-finale est une acquisition d'expérience pour eux », a-t-il poursuivi.

Pour Sébastien Desabre, de nombreux joueurs congolais ont montré, lors du match de classement face à la RSA, qu'ils étaient au niveau de la sélection A.

Il s'est réjoui par ailleurs que ses poulains n'ont pas pris beaucoup de buts. Justes cinq en sept matches dont trois sur coups de pied arrêté.

Un point positif que le sélectionneur national a attribué à l'organisation tactique pertinente de l'équipe.

« On a fait neuf matches au total avec la sélection dont sept maches officiels. Ce qui est pour un staff technique super dans la progression de l'équipe. Finalement, on a pu avoir 26 séances d'entrainements », a ajouté Sébastien Desabre.

La RDC a terminé la CAN 2023 à la 4e place, après la Cote d'Ivoire, le Nigeria et la RSA.