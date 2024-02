Congo-Kinshasa: Ituri - Lancement du projet « Elimu Kwanza » pour ramener à l'école plus de 42 000 enfants

Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri a lancé, mardi 12 février, le projet « Elimu Kwanza » ou « Education d'abord » qui vise à récupérer plus de 42 000 enfants en déperdition scolaire.

Ce projet est exécuté par un consortium d'ONG dont le Conseil danois pour les réfugiés et NRC dans le but relever le niveau d'éducation des élèves et permettre la récupération des jeunes qui trainent encore dans des groupes armés.

Plus de 42 000 enfants en âge scolaire qui ont abandonné le chemin de l'école à la suite des atrocités des groupes armés vont être récupérés.

Le gouvernement provincial salue cette démarche qui vise à accompagner le programme d'accès à l'éducation pour tous et de la gratuité scolaire mis en place par le président de la République.

26 centres de formations professionnelles et une trentaine d'écoles sont ciblés par ce programme, en vue de relever le niveau de l'Education des enfants et récupérer les jeunes à risque dans les territoires de Mahagi et Djugu.

La conseillère du gouverneur sur les questions de genre, famille et enfant, Jeanne Alasha a rappelé que l'aboutissement de ce projet est le fruit d'un plaidoyer qui apporte un soulagement au gouvernement de l'Ituri :

« Des projets comme ça qui viennent appuyer l'éducation, pour la province dans le secteur de l'Education, c'est un ouf de soulagement ».

Le chef de bureau de l'ONG Conseil danois pour les réfugiés, Innocent Aboua, a affirmé que ce projet offre également aux nombreux jeunes à haut risque l'opportunité d'apprendre différents métiers pour leur autonomisation.

« Nous nous sommes dit dans des contextes sécuritaires volatile, de pouvoir mettre en oeuvres des projets de développement ; c'est lorsqu'il y a des projets qui pourront permettre aux jeunes d'avoir un métier qu'ils vont se détourner des armes, de la drogue, et de tout ce qui n'est pas bon », a-t-il expliqué.

C'est depuis 6 ans que la province de l'Ituri vit un cycle infernal des violences qui ont obligé plusieurs enfants à abandonner l'école et à rejoindre soit les groupes armés soit les activités minières.

Le projet « Elimu Kwanza » ou « Education d'abord » est exécuté en consortium par NRC, Feconde, Ajedec. Il va s'étendre sur trois ans pour un cout évalué à neuf millions d'euros.