Afrique: Ligue des champions UEFA - Quand le coach de la Real Sociedad s'en prend au Malien Hamari Traoré

L'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a pointé du doigt l'international malien Hamari Traoré après la défaite en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain.

Si Imanol Alguacil a souligné que son équipe a réalisé « une grande première mi-temps, même en seconde période, jusqu'au but encaissé, nous étions en compétition face au PSG » et il n'a pas ménagé son latéral Hamari Traoré, qui a dû momentanément quitter le terrain en raison d'un inconfort physique avant le premier but.

« Si un joueur quitte l'équipe avec un de moins, c'est parce qu'il doit aller à l'hôpital (...) Ce joueur a quitté le match et l'équipe a quitté le match », a-t-il lâché. Hamari Traoré était aussi impliqué sur le second but parisien de Bradley Barcola, parti faire trembler les filets.

« C'est dommage d'avoir encaissé le premier but »

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Hamari Traoré s'était engagé en juin dernier pour les deux prochaines saisons (plus une en option) avec la Real Sociedad. La perspective de disputer la prochaine Ligue des champions avait fait pencher la balance en faveur de la formation espagnole dans le choix de celui qui avait été formé à Bamako et qui était aussi passé par le Paris FC et le Stade de Reims.

Hamari Traoré n'est pas le seul à en prendre pour son grade. « Nous avons donné le premier but et cela ne peut pas arriver. Nous sommes sortis du match et, heureusement, nous n'avons encaissé que deux buts. Nous aurions pu le payer plus cher, c'est dommage d'avoir encaissé le premier but », a déclaré Imanol Alguacil.

« C'est un 2-0, c'est un résultat difficile, mais je n'ai aucun doute que si nous sommes capables de rivaliser comme nous l'avons fait en première mi-temps, pourquoi ne pas rêver, entrer dans le match nul et pourquoi ne pas renverser la situation », a proclamé l' entraîneur basque.