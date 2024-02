Afrique: Addis-Abeba - La 44eme session du Conseil Exécutif de l'UA en prélude au Sommet de l'Union poursuit ses travaux avec la participation du Maroc

Addis — Abeba - Le Conseil Exécutif de l'Union africaine (UA) poursuit, jeudi à Addis-Abeba, les travaux de sa 44eme session ordinaire avec la participation du Maroc, en prélude au Sommet de l'Union prévu les 17 et 18 février courant. Le Maroc est représenté à cette 44eme session par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine est composée notamment de l'Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, l'Ambassadeur, Directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Methqal, et du Directeur du Grand Maghreb, Affaires de l'UMA et de l'UA au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Hassan Boukili.

Les ministres des Affaires étrangères des 54 pays membres de l'UA vont procéder lors cette session à l'examen du rapport de la 47eme session ordinaire du Comité des Représentants permanents, le rapport annuel sur les activités de l'Union, de ses organes et des leaders désignés.

Les ministres des Affaires étrangères se pencheront également sur le rapport des activités du thème de l'année 2023 « Accélérer la mise en oeuvre de la ZLECAf » et l'examen de la feuille de route du thème de l'année 2024 « Éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle: construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique ».

L'examen du rapport du président de la Commission de l'UA sur l'opérationnalisation du fonds pour la paix de l'UA, du rapport du Conseil des ministres de la zone continental africaine de libre échange (Zlecaf) et le rapport sur la situation du parlement panafricain, figure également à l'ordre du jour de cette session.

Le Conseil exécutif de l'organisation panafricaine se penchera aussi sur l'élection, entre autres, de dix membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'élection et nomination de dix membres du Conseil spatial africain, de son président et de son vice président.