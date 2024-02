Gabon: La jeunesse gabonaise réclame transparence et communication autour de l'utilisation du budget (500.000.000) alloué à son épanouissement

Alors que le Dialogue national se profile à l'horizon, la jeunesse gabonaise adresse un appel respectueux au plus haut niveau de l'État, au Président de la Transition, Président de la République gabonaise, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à intervenir afin que des réponses soient données quant à l'utilisation du budget de 500.000.000 de francs qui lui est destiné.

Dans cette démarche, Emmanuel Ombana, citoyen gabonais et représentant de la jeunesse, se fait le porte-parole de cette demande légitime à l'issue de plusieurs concertations et rencontres avec les Associations et Organisations. Il déplore le mutisme des autorités du Ministère de la Jeunesse, de la Direction Générale de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives, ainsi que du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, face à cette situation, au regard des nombreux points de presse organisés et appels médiatiques invitant la jeunesse à y prendre part.

Pour Emmanuel Ombana, cette opacité est d'autant plus préoccupante que la jeunesse gabonaise aspire à un développement épanoui et éclairé. Il insiste sur l'importance cruciale de la communication transparente et de la gestion inclusive dans la mise en oeuvre des politiques budgétaires destinées à la jeunesse.

Ce manque de clarté, souligne-t-il, risque non seulement de freiner le développement de la jeunesse gabonaise, mais aussi, de décourager son engagement dans des initiatives futures. Il attire l'attention sur les conséquences néfastes d'un tel management, rappelant que les répétitions de cette situation ne feraient que renforcer la démobilisation de la jeunesse.

Emmanuel Ombana appelle ainsi à un changement radical dans la manière dont les fonds alloués à la jeunesse sont gérés et rendus compte. Il rappelle que la confiance est la pierre angulaire de toute société prospère et que seul un engagement résolu envers la transparence et la responsabilité financière peut assurer un avenir prometteur à la jeunesse gabonaise.