Cote d'Ivoire: Bouaké/Imposition des cendres - Les fidèles catholiques exhortés à être des modèles

Le Père Éric Djehi, responsable de la liturgie de la paroisse Louis Marie Bamu sis au campus 2 de l'Université Alassane Ouattara à Bouaké, a rappelé au cours d'une messe de célébration de l'imposition des Cendres, l'essentiel à comprendre de ce rite et du temps de Carême mercredi 14 février 2024, à l'amphithéâtre B.

Le Père Éric Djehi a aussi invité la communauté chrétienne et les hommes à poser des actes qui plaisent à Dieu. Pour lui, ce jour est un moment de conversion et de préparation à la fête de pâques. Il a ajouté que durant ce moment, les chrétiens Catholique sont appelés à renouveler leur engagement envers le Dieu tout puissant par le jeûne, la prière et l'aumône. « L'imposition des Cendres, qui fait partie des pratiques liturgiques de l'Église et qui ouvre le temps fort de carême, est un rappel à tout chrétien et à tout homme de la fragilité de la personne humaine, de son appel à l'humilité et aussi de ce que nous sommes poussière et nous retournerons poussière.

La Cendre, dans l'ancien Testament, comme par exemple le cas de David, c'est une marque de pénitence face aux péchés qui gagnent l'homme. À travers ce rite d'imposition des Cendres, nous entrons dans un processus de pénitence qui nous fait comprendre que nous sommes fragiles et faibles et que nous avons besoin de la force de Dieu pour nous comporter de façon à lui plaire », a dit Père Éric Djehi. Et d'ajouter : « C'est un mois de réconciliation avec le tout puissant, un mois de réconciliation avec les frères et soeurs. C'est un grand moment pour nous étant étudiant et conscient de la vie universitaire qui fait jour. Ce n'est pas facile pour l'étudiant.

C'est très important pour les étudiants de renouveler leur foi en Dieu qui est le père fils et saint esprit. En tant que chrétien catholique universitaire, pour parler des étudiants, c'est un moment pour nous de penser au voisin qui est à côté, s'il y a un grain de riz à partager avec ce voisin », a-t-il dit. Il a fait savoir que le temps de carême est d'abord avant tout, un moment où le chrétien doit veiller sur son comportement à travers le partage, la prière, et la pénitence. Le carême chrétien dure 40 jours, à l'image des 40 jours de Jésus dans le désert. Un appel à la conversion pour se préparer à la Semaine sainte et à la Pâques. Démarré ce mercredi 14 février 2024, le carême prendra fin le 29 mars prochain avec le vendredi Saint suivi de la veillée Pascale.