Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Lutte contre la drogue et les MQIF

Plus d'une tonne de drogue et de médicaments prohibés incinérés

En présence, des autorités locales, militaires et du substitut du procureur près du tribunal de Toumodi, la cellule anti-drogue de la sixième légion territoriale de la gendarmerie nationale de Yamoussoukro a incinéré, le mercredi 14 février 2024, à la décharge municipale de la ville, plus d'une tonne de drogues, stupéfiants et médicaments de qualité inférieure ou falsifiés (MQIF), saisis au cours de l'année 2023 , par le capitaine, Kpan Guy Roger, chef de ladite cellule et ses hommes, dans leurs zones d'intervention (le district des lacs, et le district autonome de Yamoussoukro ). Ces produits saisis et incinérés sont composés, entre autres de 132, 492 kg de cannabis, 176,4 Kg d'héroïne, 61 gr de cocaïne, 2,839 Kg de médicaments Tramadol, 5,205 Kg de Diazepam . Durant les 12 mois de l'année écoulée, c'est au total 1,112 tonne de drogue, stupéfiants et de MQIF qui a été saisi pour une valeur marchande de 19. 865.600 f CFA.

À l'occasion, Arnaud Kouadio, secrétaire de préfecture a, au nom du préfet de Yamoussoukro, salué l'engagement au quotidien des forces de l'ordre à éradiquer ce fléau de la drogue, qui est en train de gangrener toute la société ivoirienne. Il a, à cet effet, invité les uns et les autres à fédérer les forces pour venir à bout de ce mal, qui, surtout, prend des proportions inquiétantes chez la population juvénile. « La lutte contre la drogue n'est pas seulement le fait des forces de l'ordre. Ça doit être l'affaire de toute la population. Aujourd'hui la drogue est rentrée dans tous les compartiments de notre société. Tout à l'heure, le capitaine a parlé du plus jeune consommateur, une fillette de 10 ans et d'un vieillard de 78 ans. Ça veut dire que c'est tout le monde qui consomme la drogue », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le substitut du procureur, Coulibaly Kinadja Salif a félicité les gendarmes pour cette importante saisie, et la parfaite collaboration entre la cellule anti-drogue de la gendarmerie et le parquet. Pour lui, l'objectif général, de cette incinération, est à la fois de réprimer, qui est un principe de répression mais aussi de dissuasion. « Chaque fois que ce fléau continuera de perdurer, ils nous trouveront sur leur chemin » a-t-il averti. Il faut signaler qu'au plan national, en 2023, c'est 62, 967 tonnes de produits (drogues et MQIF) qui ont été saisis pour une valeur marchande de 650.410.250 francs CFA.