Sénégal: Report de la présidentielle du 25 février 2024 - L'Unacois Yessal condamne une décision «unilatérale»

L'Unacois Yessal dénonce avec la dernière énergie la décision du président de la République, Macky Sall, consistant à reporter l'élection présidentielle initialement prévue le dimanche 25 février 2024. «Le président de la République, Macky Sall, par le truchement de l'Assemblée nationale, vient de reporter l'élection présidentielle pour des raisons constitutionnellement inacceptables.

L'Unacois Yessal condamne et déplore avec la dernière énergie cette décision unilatérale rendant ainsi précaires, après les récents ravages de la Covid-19, notre économie et la situation de tous ses acteurs», rapporte un communiqué en date d'avant-hier, lundi 12 février 2024.

Selon l'Unacois Yessal, cela n'a fait qu'engendrer des pertes économiques et financières incommensurables, surtout à l'endroit des opérateurs économiques. «Au moment où l'on s'apprête à exploiter notre gaz et pétrole, on note que le Sénégal est devenu donc une mauvaise destination pour touristes, partenaires et potentiels investisseurs.

L'économie nationale est fortement affectée, particulièrement celle dite informelle regroupant plus de 95% des acteurs et plus de quatre millions de nos concitoyens. L'accès à l'internet réduit fortement les libertés et les transactions financières, numériques et indispensables aux affaires», souligne la source.

Néanmoins, l'Unacois Yessal se réjouit ainsi d'un vent de probable décrispation senti depuis ce début de semaine, tout en rappelant aux politiques de tous bords réunis, qu'ils constituent une infime minorité par rapport à la population sénégalaise.