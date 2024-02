Sénégal: Deux nouveaux vice-recteurs à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane

Dakar — L'université numérique Cheikh-Hamidou-Kane (UN-CHK), ex-Université virtuelle du Sénégal, annonce avoir élu deux nouveaux vice-recteurs parmi ses enseignants.

Les professeurs Ousmane Sall et Jean-Louis Corréa ont pris leurs fonctions "au début du mois de février", au cours d'une cérémonie présidée par le recteur de l'UN-CHK, le professeur Moussa Lo, rapporte un communiqué de ladite université.

M. Sall est désormais vice-recteur chargé de la recherche, de l'innovation et des partenariats, son collègue Jean-Louis Corréa ayant été élu vice-recteur chargé des affaires pédagogiques.

Ils ont tous les deux présenté "les axes stratégiques de leurs nouvelles fonctions", selon le communiqué.

"L'élection des vice-recteurs s'est déroulée conformément au décret du 23 mai 2022 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Université virtuelle du Sénégal [...] qui fixe le nombre de vice-recteurs à trois au maximum", indique le communiqué.

Ousmane Sall, professeur titulaire des universités et spécialiste du web sémantique, dirige actuellement le pôle innovation et expertise pour le développement (PIED) de l'UN-CHK.

Recherche, innovation et partenariat

"Dans ses nouveaux habits de vice-recteur chargé de la recherche de l'innovation et des partenariats, il a pour mission de coordonner, sous l'autorité du recteur, l'élaboration et la mise en oeuvre effective des politiques de recherche, d'innovation et de partenariat", précise le communiqué.

%

Il ajoute que la mission désormais dévolue à cet enseignant-chercheur a été "élargie à la coordination des activités du PIED, de l'école doctorale et de la direction du développement et de la coopération".

Jean-Louis Corréa, le nouveau vice-président chargé des affaires pédagogiques, occupait jusque-là le poste de directeur des études, de la recherche et de l'innovation de l'UN-CHK. Il est le fondateur de la licence Legaltech, une combinaison du droit et des technologies de l'information et de la communication.

Cet enseignant-chercheur, professeur assimilé et agrégé des facultés de droit, est également président du comité scientifique de Séraphin Legal, studio Legaltech majeur en France, membre de l'Institut des droits fondamentaux du numérique.

Il a désormais pour mission de "coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre effective de la politique pédagogique, sous l'autorité du recteur".

Il lui revient en outre de coordonner les activités de la direction des études et de la scolarité, de la direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique, des pôles de formation, de la cellule interne de l'assurance-qualité et de l'unité de formation continue.