Sénégal: Vers une 'concertation-revue' pour un 'déroulement normal' des enseignements

Dakar — Le chef de l'Etat a demandé mercredi au gouvernement de tenir une concertation-revue avec la communauté universitaire afin d'assurer le déroulement normal des enseignements dans les universités sénégalaises, a-t-on appris de source officielle.

Macky Sall, présidant la réunion hebdomadaire du gouvernement, a "demandé, au Premier ministre et aux ministres concernés, de tenir une concertation-revue avec la communauté universitaire afin de trouver les voies et moyens rapides d'assurer le déroulement normal des enseignements et le déploiement adéquat des oeuvres sociales".

Il a rappelé, à cette occasion, "la priorité qu'il accorde au secteur de l'éducation en générale", selon le communiqué du Conseil des ministres.

A cet égard, ajoute la même source, "le chef de l'Etat a demandé au gouvernement de veiller au bon fonctionnement des universités publiques afin de consolider les performances de notre système d'Enseignement supérieur et la qualité du capital humain national".

Il a demandé aux ministres en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de "faire un point hebdomadaire, en Conseil des ministres, sur la situation pédagogique et sociale dans les écoles et universités".

Macky Sall a notamment souligné "l'impératif de promouvoir un climat scolaire et universitaire serein, ainsi que la nécessité d'une mutualisation des programmes, des ressources humaines et des fonctions support des universités en vue d'une optimisation des ressources financières mobilisées pour asseoir l'excellence universitaire dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE)", indique le communiqué.

Il note que le président de la République "a, par ailleurs, rappelé l'importance primordiale qu'il accorde à la finalisation intégrale des infrastructures de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima NIASS (USSEIN) et au lancement des travaux de construction de l'Université Souleymane NIANG de Matam et de l'Université du Sénégal oriental".