Algérie: Une délégation italienne en visite à l'Université Sétif 2 pour consolider la coopération scientifique

Setif — Une délégation de l'Université italienne Perugia a entamé mercredi une visite à l'Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 en vue de consolider les relations de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique entre les deux établissements universitaires, a indiqué, la vice-rectrice de l'université Sétif 2 chargée des relations extérieures, Nawal Abdelatif Mami.

La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux universités dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et l'activation de la convention de coopération conclue en 2022 entre les deux universités qui sera suivie de la conclusion d'une convention de jumelage "dans les prochains jours", a précisé Mme Abdelatif Mami.

La délégation italienne est composée du vice-recteur de l'Université italienne Perugia chargé des relations extérieures, de la doyenne de la faculté des lettres et langues de la même université, d'une spécialiste en littérature et civilisation italienne et de la directrice générale de l'Institut culturel italien d'Alger.

Elle a ajouté que la visite sera sanctionnée, par la conclusion d'une convention de jumelage relative à plusieurs domaines de coopération entre les deux universités comme l'ouverture d'une classe de la langue italienne à l'Université Sétif 2 encadrée par le ministère de l'enseignement supérieur et la Recherche scientifique, et trois autres axes également concernant "la formation dédiée aux étudiants", "la recherche scientifique au profit des enseignants".

Il s'agit également, selon la vice-rectrice de "connecter l'université à l'environnement international" via la consolidation du réseau de communication et de l'échange des expériences entre les enseignants italiens et algériens et le développement des mobilités bilatérales entre les deux établissements scientifiques dans différents domaines comme les mécanismes d'enseignement et de pédagogie et le développement de projets de recherches internationaux dans le cadre d"'Erasmus +".

L'évènement a été mis à profit par la délégation italienne pour faire connaitre l'Institut culturel italien d'Alger et les mécanismes de coopération entre ce dernier et l'Université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2), ainsi que l'Université italienne Perugia et ses différents domaines en sciences humaines.

L'Université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2) entretient plusieurs relations avec des universités italiennes comme l'Université Bergamo depuis 2010 qui a donné lieu à 4 projets internationaux et l'Université Cagliari et Palerme, a-t-on rappelé précisant que des étudiants de l'université Sétif 2 ont bénéficié dans ce cadre de mobilités en plus de l'Université Catane.

L'université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 a conclu depuis sa création en 2012 plus de 50 conventions de coopération avec plusieurs universités à travers le monde comme des universités espagnoles, portugaises, françaises, belges, brésiliennes, canadiennes et de Danoises en plus de conventions avec des universités de pays arabes.