Afrique Australe: L'Angola confirme l'envoi d'une mission de la SADC en RDC

Addis — Abeba (Des envoyés spéciaux) - La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a déjà commencé à fournir des contingents militaires à sa mission en République Démocratique du Congo (RDC), a confirmé mercredi le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António.

Le responsable s'exprimait devant la presse à Addis-Abeba, en marge de la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), qui a débuté mercredi dans la capitale éthiopienne.

Selon Téte António, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie sont les pays de la région qui ont lancé le déploiement de contingents militaires en RDC, dans le cadre des décisions prises par les chefs d'État de la région.

Le chef de la diplomatie angolaise a déclaré que les États membres de la SADC avaient l'obligation de fournir des contingents à la RDC, à l'instar de ce qui a été fait au Mozambique, conformément à une décision des chefs d'État et de gouvernement de la SADC.

Cette décision fait suite à l'inquiétude des pays membres face à la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, suite à la reprise des attaques de la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23), en violation flagrante du cessez-le-feu actuel.

Avec cette initiative, la SADC visait à prendre la tête des efforts de mobilisation de ressources pour faciliter la paix et la sécurité dans la région, ce qui comprend la relance des discussions pour établir et opérationnaliser le Fonds pour la paix et impliquer les partenaires internationaux de coopération.

La mission de la SADC en République Démocratique du Congo (SAMIDRC) a été décidée, le 15 décembre 2023, pour soutenir le Gouvernement de la RDC dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est du pays face aux actions du M23.

La SADC considère que le déploiement de cette mission démontre l'engagement de ses États membres à soutenir la RDC dans ses efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durables et établir un climat propice au développement et à la prospérité durables.

En tant que force régionale, la SAMIDRC doit travailler de concert avec les Forces armées de la RDC (FARDC) pour lutter contre les groupes armés opérant dans l'est du pays.

Leur déploiement correspond au principe d'autodéfense et d'action collective énoncé dans le Pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003, qui considère qu'« une attaque armée perpétrée contre un État partie est considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionales ».

Créée en 1992, la SADC est composée de 16 pays, à savoir l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, les Comores, le Mozambique, la RDC, la Namibie, l'Eswatini (anciennement Swaziland), la Tanzanie, Maurice, les Seychelles, Madagascar, le Lesotho, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe.

L'Angola assure actuellement la présidence tournante de la SADC.