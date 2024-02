Maroc: Le renforcement du travail parlementaire conjoint au centre d'entretiens entre M. Mayara et le président du Sénat jordanien

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat jordanien, Faisal Al-Fayez, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation, au cours de laquelle il prendra part à la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud abritée par la Chambre les 15 et 16 février.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens à même de développer la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie, à la lumière de leurs solides relations fraternelles et d'amitié, ouvertes sur des perspectives prometteuses grâce à la Haute Sollicitude des deux chefs d'Etats Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Majesté le Roi Abdallah II, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

À cet égard, MM. Mayara et Al-Fayez ont exprimé leur volonté constante de renforcer l'action parlementaire commune et de prendre toutes les initiatives nécessaires en vue d'assurer un accompagnement efficace des relations bilatérales et accélérer le rythme de la coopération et de l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays dans tous les domaines, notamment les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La rencontre a également été l'occasion pour la partie jordanienne d'exprimer son admiration pour la vision de développement des Provinces du Sud du Royaume et les efforts importants déployés par l'Etat afin d'offrir des opportunités d'emploi, des services de base, des infrastructures ainsi que d'autres réalisations renforçant et appuyant la légitimité historique du Maroc dans ces provinces, conclut la même source.