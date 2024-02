Algérie: Le pays a adopté une approche proactive et préventive pour faire face aux risques des catastrophes majeures

ORAN — Le Délégué national des grands risques au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, Abdelhamid Laafra a souligné, mercredi à Oran que "l'Algérie a adopté, dernièrement, une nouvelle approche proactive et préventive pour faire face aux risques des catastrophes majeures".

Intervenant lors d'un colloque régional pour la présentation du rapport de diagnostic sur la gestion des risques liés aux catastrophes et aux changements climatiques en Algérie, avec la participation des cadres de cinq wilayas de l'Ouest du pays, M Laafra a indiqué que "les pouvoirs publics se sont appuyés dans leur stratégie face aux risques de catastrophes majeures sur une approche nouvelle basée sur certaines recommandations contenues dans le rapport de diagnostic sur la gestion des catastrophes naturelles en Algérie, élaboré depuis trois ans en coopération avec la Banque mondiale, notamment l'adoption d'actions proactives, l'alerte précoce et la préparation avant qu'une catastrophe ne survienne".

Evoquant la modernisation de l'arsenal juridique et réglementaire pour faire face aux différentes menaces, le nombre de dangers majeurs auxquels l'Algérie pourrait être confrontée a été porté à 18 dangers, auxquels s'ajoutent la menace cybernétique liée à la sécurité de l'information, le danger acridien, le danger biotechnologique et le danger spatial, selon le même intervenant.

%

Laafra a souligné l'importance des investissements réalisés par l'Algérie, au cours des dernières années, dans le domaine de la lutte contre les catastrophes, compte tenu des dommages importants et directs qu'elles peuvent causer et des sommes financières nécessaires pour les traiter, estimées à environ 32 milliards de dinars, en moyenne annuelle, sans compter les centaines de victimes entre morts et blessés et les dégâts matériels et naturels.

Il a, d'autre part, affirmé que l'Algérie a pris de nombreuses mesures, ces dernières années, pour faire face aux catastrophes majeures, notamment par la révision périodique des lois et réglementations, dont le système de lutte sismique, qui sera publié dans son nouveau réseau, avant le mois de juin prochain, outre la création d'un réseau national de laboratoires de recherche sur les risques des catastrophes majeures de la Direction générale de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et autres instances spécialisées.

Le même responsable a annoncé qu'il a été décidé que l'Algérie abrite le siège du Mécanisme africain de lutte contre les risques des catastrophes majeures, dont la création a été proposée par le président de la République en 2022, sachant que son système et son statut ont été examinés au mois de janvier dernier à Addis-Abeba (Ethiopie).

A noter que les participants à cette rencontre, dont des cadres de la Protection civile, des chefs de daïras et présidents d'APC, des directeurs de l'exécutif des wilayas d'Oran, Mostaganem, Aïn Temouchent, Mascara et Sidi Bel Abbes, ont débattu des recommandations contenues dans le rapport diagnostic et les moyens de leur mise en oeuvre sur le terrain.