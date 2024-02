Madagascar: Sécurité et défense - 100 millions de dollars de l'Inde pour un appui logistique à l'Armée malgache

Le président Andry Rajoelina a rencontré, hier, le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Au beau fixe. Madagascar et l'Inde enclenchent la vitesse supérieure en ce qui concerne la relation diplomatique. New Delhi va mettre tout un paquet pour soutenir le président Andry Rajoelina dans la mise en oeuvre de ses » 3 Andry » de développement. Une rencontre entre le numéro Un malgache et le Premier ministre indien, Narendra Modi, a eu lieu hier à Dubaï, en marge de la troisième journée du Sommet Mondial des Gouvernements. Une rencontre axée sur le renforcement de la coopération et des liens d'amitié entre les deux pays.

L'invitation du chef de l'Etat malgache pour une visite officielle en Inde démontre cette volonté du gouvernement indien de renforcer les liens diplomatiques. Une invitation à laquelle le numéro Un d'Iavoloha a répondu favorablement. « Ce sera un honneur pour moi d'effectuer une visite d'Etat dans votre pays », a-t-il répondu. À noter que la dernière visite d'État d'un président malgache en Inde date de 1980.

Vision SAGAR

La question de sécurité et défense sera l'une des priorités de cette collaboration. En effet, le gouvernement indien, par l'intermédiaire de l'Exim Bank of India, va octroyer un financement à hauteur de 100 millions de dollars à Madagascar. Une grande partie de cette somme sera dédiée à assurer un appui logistique au profit de l'Armée malgache. Ce financement servira, notamment à l'achat d'un avion Dornier destiné aux transports des troupes et des matériels. Il serait aussi question de faire une acquisition de vedettes rapides pour la garde côtière.

%

À entendre le chef de l'État, le peuple malgache pourra constater de visu ces matériels le 26 juin prochain, lors de la célébration de la fête nationale. Cette coopération entre dans le cadre de la vision SAGAR (Security and Growth for All in the Region) initiée par le gouvernement indien pour promouvoir l'économie bleue dans la zone Océan Indien. « La Grande Île adhère favorablement à cette vision », a fait savoir le président Andry Rajoelina.

Sommet sur la pharmacie. L'agriculture a également été évoquée. Pour l'heure, Madagascar importe jusqu'à 500 000 tonnes de riz par an malgré une production rizicole estimée à 4 millions de tonnes par an. Le Premier ministre, Narendra Modi, a annoncé un don de 50 000 tonnes de riz que l'on recevra sous peu. Pour le long terme, l'Inde va soutenir Madagascar dans son objectif de redevenir le grenier à riz de l'Océan Indien. L'idée de l'instauration d'un centre de recherche agricole à Madagascar a été évoquée pour que les techniciens indiens puissent former les agriculteurs malgaches, notamment dans la production du riz brun et du riz noir.

L'Inde va aussi appuyer le gouvernement malgache pour la création d'entreprises dans le cadre du projet « One District One Factory « , particulièrement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et la promotion des techniques de la médecine traditionnelle. L'idée de l'organisation d'un Sommet sur la pharmacie ou un roadshow sur les plantes médicinales et les médicaments génériques, a été discutée durant cette entrevue. De son côté, le Premier ministre Narendra Modi appelle la Grande Île à adhérer à l'Alliance pour le biocarburant qui a été proposée par son pays lors de la dernière réunion du G20.

Point de départ

La journée d'hier a également été marquée par la rencontre du président Andry Rajoelina avec son Altesse Royale Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, président de la Compagnie Emirates Airlines and Group. L'entrevue s'est tenue au siège du Groupe à Dubaï. Cette compagnie aérienne a exprimé son souhait de desservir le vol direct Dubaï-Tana, Tana-Dubaï, mais aussi le vol Dubaï-Nosy-Be, Nosy-Be-Dubaï. Les deux parties se sont convenues pour la reprise des négociations dans le but de concrétiser ce partenariat dans les plus brefs délais.

Selon Lova Hasinirina Ranoromaro, porte-parole du président de la République et directrice des Affaires internationales auprès de la Présidence, un comité sera mis en place dès la semaine prochaine pour s'occuper de ce dossier. Il convient de souligner que la rencontre d'hier constitue le point de départ des discussions entre Madagascar et Emirates Airlines. Cette démarche devrait conduire à la signature prochaine d'un mémorandum d'entente sur le sujet. Force est de rappeler qu'en octobre 2015, un accord aérien a déjà été signé entre le gouvernement malgache de l'époque et l'État Indien mais cela n'est jamais passé à l'étape de la mise en oeuvre.

9 ans plus tard, Emirates décide de remettre le dossier sur la table des négociations en prévoyant des vols cargo et des transports de passagers. Cet accord prévoirait aussi la construction d'infrastructures hôtelières aux normes à Nosy-Be pour accueillir les touristes. Le président de la République Andry Rajoelina quittera les Emirats Arabes Unis ce jour pour mettre le cap sur Addis-Abeba où il assistera au Sommet de l'Union africaine.