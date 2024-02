Madagascar: Deci-delà - La Saint-Valentin bien célébrée

Pour 2024, les amoureux ont marqué d'une pierre blanche la Saint-Valentin. Hier, de nombreuses personnes ont célébré le jour de l'amour de plusieurs façons et comme il se doit. Bien que la journée ait été ouvrable, l'indisponibilité de certains n'a pas empêché les couples de fêter l'occasion. Sur les réseaux sociaux, les déclarations d'amour et les déclamations de poèmes d'amour ont fusé de partout. Entre les mots tendres et les chansons dédiées, les fils d'actualités ont connu une farandole d'amours à profusion. Les restaurants et les endroits huppés de la Capitale ont été exceptionnellement bondés. De même que les soirées musicales à l'instar du cabaret avec Rija Ramanantoanina au Le pavé Antaninarenina.

Roxicomania pour bientôt

Événement phare, le Roxicomania pointe à l'horizon. Le 24 février, le rendez-vous est donné au Kudéta anosy. Cette édition est organisée pour soutenir Eddy et Mahefa, membres du groupe The Dizzy Brains. Véritable plateforme pour les jeunes rockeurs, Roxicomania a permis de faire découvrir des groupes de renoms à l'instar de LohArano, The Dizzy Brains mais aussi No Mady et Behind the mask. Si ces derniers sont reconnus par leurs aînés dans le microcosme du rock, les deux premiers ont trouvé leurs chemins à l'international.