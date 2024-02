Afrique: La déception du Maroc par la visite de De Mistura en Afrique du Sud confirme son manque de volonté politique pour un règlement

ALGER — Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a affirmé que la déception exprimée par les milieux politiques au Maroc après la visite de l'envoyé personnel pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en Afrique du Sud, confirme l'obstination de l'occupant marocain à poursuivre ses tentatives visant à entraver les efforts de la Communauté internationale pour aboutir à un règlement pacifique du conflit au Sahara occidental, en l'absence de toute volonté politique de sa part pour le règlement.

Dans un entretien accordé à l'APS, M. Sidati a souligné que les "réactions immatures" exprimées par les responsables politiques marocains suite à la visite de l'envoyé onusien à Pretoria viennent à l'appui des "manoeuvres du Maroc visant à contrecarrer les efforts de la Communauté internationale pour parvenir à un règlement pacifique du conflit au Sahara occidental, et ses tentatives de contourner le droit du peuple sahraoui et d'imposer le fait accompli en essayant de convaincre le monde de ses prétendues "bonnes intentions" pour instaurer la paix dans la région.

Le ministre sahraoui a rappelé que l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, a entre autre missions de "communiquer avec les Etats membres", affirmant que l'envoyé personnel représente l'ONU et il est responsable devant elle, et non devant l'Etat d'occupation marocain".

Le chef de la diplomatie sahraouie a indiqué que "le soutien ferme de Pretoria au principe de la décolonisation du Sahara occidental et sa solidarité sans faille avec le peuple sahraoui, attestent par ailleurs de son fort soutien au droit imprescriptible des peuples à l'autodétermination et à la liberté conformément aux principes du droit international pertinents".

Le responsable sahraoui a souligné que "la position de Pretoria est désormais à prendre en considération notamment après sa décision historique de défendre le droit du peuple palestinien face au génocide perpétré par l'occupant sioniste".

Selon le ministre, la visite de De Mistura a eu "un écho très important dans sa dimension politique, ayant contribué à sensibiliser à la question de la dernière colonie en Afrique, ce qui a provoqué la colère et la déception du Maroc qui cherche toujours à entreprendre des démarches proactives pour tenter d'empêcher et de saper toute initiative onusienne pour le règlement de la question sahraouie".

Et d'ajouter que "l'envoyé personnel du SG de l'ONU a désormais la conviction qu'il n'y a pas de solution qu'en respectant le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination".

"Un soutien international, est de ce fait, indispensable, a-t-il dit, afin que la communauté internationale et le Conseil de sécurité puissent mettre un terme au conflit en exerçant la pression nécessaire et urgente sur la partie marocaine pour l'amener à se soumettre à la légalité internationale".

Le chef de la diplomatie sahraouie a évoqué le rôle des Etats-Unis et de la Russie dans le règlement du conflit au Sahara occidental, précisant que les déclarations des deux pays à maintes reprises pour affirmer leur soutien total au processus politique de l'ONU au Sahara occidental et aux efforts de M. De Mistura afin de parvenir à un règlement durable de la question sahraouie, confortent "la position du peuple sahraoui et confirment qu'il s'agit d'une question de décolonisation qui impose à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités".