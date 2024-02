Algérie: Bientôt un séminaire sur la Mémoire et la problématique de l'écriture de l'histoire nationale

ADRAR — Un séminaire national sur "la Mémoire et la problématique de l'écriture de l'histoire nationale" sera organisé "prochainement", a annoncé mercredi à Adrar le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga.

"Le ministère des Moudjahidine entend organiser prochainement un séminaire national sur la mémoire et la problématique de l'écriture de l'histoire nationale", avec la participation de laboratoires de recherches spécialisés en histoire et d'un panel de chercheurs et d'experts issus de différentes institutions universitaires du pays", a indiqué M. Rebiga, lors de l'ouverture des travaux d'une conférence nationale intitulée "les explosions nucléaires coloniales du 13 février 1960 à Hamoudia (Reggane) dans la mémoire nationale", au niveau de l'université Ahmed Drayia d'Adrar, organisée dans le cadre de la commémoration du 64ème anniversaire des explosions nucléaires effectuées par la France coloniale dans le Sud algérien.

Il a affirmé qu"'en remémorant dans la tristesse et l'affliction ce tragique anniversaire, nous nous recueillons à la mémoire des victimes, des martyrs et des irradiés encore en vie", avant d'appeler les chercheurs et experts à "approfondir avec persévérance" les domaines de recherches scientifiques et historiques par l'adoption d'une approche globale tenant en compte tous les effets dévastateurs de cette catastrophe aux lourdes conséquences sur l'homme et l'environnement.

%

Le ministre a soutenu, dans ce sillage, que "le ministère des Moudjahidine soutiendra tous les efforts louables et nobles engagés dans les recherches et études historiques, allant dans le sens de la concrétisation du plan d'action du gouvernement en application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son volet relatif à la préservation de la mémoire nationale".

Il a rendu, à cette occasion,un hommage "appuyé" aux efforts fournis par l'université "Ahmed Drayia" d'Adrar pour la réussite des travaux de cette conférence nationale, qui a abordé, a-t-il dit, d'une manière scientifique la problématique des explosions nucléaires coloniales à Reggane.

Mettant à profit cette rencontre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a honoré, en compagnie de la présidente du Croissant Rouge algérien (CRA) et des autorités locales, des Moudjahidine, et a procédé à la remise des ouvrages d'histoire aux bibliothèques de l'université d'Adrar et l'école coranique "Cheikh Sidi Hadj Hassan El-Ansari" de la commune d'Anzedjmir située au Sud d'Adrar.

Le ministre a procédé, auparavant, à la mise en service du réseau d'alimentation en gaz naturel de plus de 570 foyers du vieux Ksar Tinouret, relevant de la commune de Sali dans la daïra de Reggane.