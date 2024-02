Maroc: Agadir - Session de formation sur la justice pénale au profit des responsables judiciaires

Agadir — Une session de formation sur "La justice pénale et les moyens de son amélioration" a été organisée mercredi à Agadir, au profit des responsables judiciaires.

Organisée par le ministère public au niveau de la Cour d'Appel d'Agadir en partenariat avec la Préfecture de police d'Agadir et le Commandement régional de la Gendarmerie Royale, cette session de formation au profit des magistrats du ministère public, de juges d'instruction, des officiers de la police judiciaire, des préfets de police et des responsables régionaux de la Gendarmerie Royale, vise à renforcer la coopération et la communication entre les différentes institutions et intervenants dans la justice pénale, et à consolider les liens de coordination entre ces composantes.

S'exprimant à cette occasion, le procureur général du Roi près de la Cour d'Appel d'Agadir, Abderrazak Fettah, a mis en avant l'implication et la participation active de la Préfecture de Police d'Agadir et du Commandement régional de la Gendarmerie Royale dans la réussite sur les plans organisationnel et scientifique de ce cycle de formation lancé suite aux recommandations de la réunion de communication tenue les 11 et 12 juin 2021 à Rabat.

Cette session de formation s'inscrit dans le cadre des initiatives prises par le ministère public pour le renforcement de la communication et de la coordination entre les différentes composantes du système de la justice au niveau de cette circonscription judiciaire et ce au service des intérêt des citoyens .

Et d'ajouter que le pouvoir judicaire et la police judicaire oeuvrent en parfaite coordination et dans le respect total des principes de la justice, des valeurs des droits de l'Homme , des dispositions de la loi et des mesures procédurales en vigueur.

Cette session de formation vise à examiner les moyens permettant l'amélioration de la qualité des enquêtes judicaires et de la justice pénale à même de renforcer la garantie des droits et des libertés des citoyens, a-t-il souligné.

Pour sa part, le Préfet de Police d'Agadir, Mustapha Amraden a indiqué que ce cycle de formation contribue au renforcement des lies étroits de coordination, de coopération et de communication entre les différentes composantes de la justice pénale .

Cette initiative représente une valeur ajoutée sur la voie du renforcement de la formation et de la qualification des ressources humaines opérant dans le domaine de la justice pénale, notant qu'il s'agit aussi d'une occasion pour mettre en avant les acquis réalisés et passer en revue les difficultés qui marquent le travail quotidien des officiers de la police judicaire .

Et de poursuivre que les orientations générales de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), ont porté sur la prise de mesures organisationnelles et d'encadrement visant à améliorer les performances des services de la Sûreté nationale chargés des missions de la Police judiciaire.

De son côté, le Commandant régional de la Gendarmerie Royale à Agadir, Abdelali Dahmani, a souligné que ce cycle de formation organisé pour la troisième année consécutive s'inscrit dans le cadre des initiatives louables visant à consolider la communication permanente entre les différentes composantes de système de la justice pénale.

Cette rencontre constitue une occasion pour échanger les points de vue et renforcer la coordination sur les instances chargées de l'application de la loi et de la protection des personnes et des biens, ainsi que la préservation des droits individuels et collectifs, a-t-il ajouté.

Cette session de formation a été marquée par la présentation d'une série d'exposés portant notamment sur l'efficacité de l'action et le bilan de l'année judiciaire 2023, ainsi que la justice pénale et les moyens de son amélioration.

Elle a pour objectif d'informer les bénéficiaires sur les méthodes de conduite de l'enquête criminelle, en déterminant les procédures régissant les procès-verbaux de la police judiciaire à la lumière de la jurisprudence judiciaire, les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion de l'enquête pénale et les délais raisonnables en la matière.

Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux visant à renforcer la coopération et la coordination entre la Présidence du ministère public, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la DGSN et le Commandement de la Gendarmerie Royale.