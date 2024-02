Angola: L'Angola et l'Ethiopie signent des accords de coopération

Addis — Abeba - L'Angola et l'Ethiopie ont signé jeudi, à Addis-Abeba, deux accords de coopération bilatérale, visant à "créer une nouvelle dynamique" dans leurs relations dans divers domaines.

Il s'agit de l'Accord général de coopération dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel et du Mémorandum d'entente pour la création de mécanismes de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères de l'Angola et de l'Éthiopie.

Les deux instruments juridiques de coopération ont été signés par le ministre angolais Relations extérieures, Téte António, et son homologue éthiopien, Taye Atske-Selassie, en marge de la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), ouverte mercredi, à Addis-Abeba.

Selon une source diplomatique, les deux pays envisagent de conclure de nouveaux accords dans les domaines de l'entraide judiciaire en matière pénale et du transfert et de l'extradition des prisonniers, ainsi que des services aériens.

Il existe déjà traités signés entre l'Angola et l'Éthiopie, à savoir l'Accord bilatéral sur les services aériens du 20 mai 1977, le Mémorandum d'entente entre les autorités aéronautiques du 15 septembre 1998 et l'Accord commercial sur l'échange de produits et marchandises, signées le 26 janvier 1981.

L'Angola et l'Éthiopie ont établi des relations diplomatiques en 1977, près de deux ans après la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.