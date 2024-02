Afrique: Performances et perspectives macro-économiques de l'Afrique - Les dirigeants africains s'engagent à prendre des mesures urgentes

Les dirigeants africains se sont engagés, vendredi à Addis-Abeba, à prendre des mesures immédiates pour intégrer dans leurs plans de développement nationaux les recommandations du rapport Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique, que vient de publier la Banque africaine de développement.

Selon un communiqué de presse, le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré que l'étude du Groupe de la Banque africaine de développement, a donné une impulsion aux dirigeants du continent pour aller de l'avant dans la mise en oeuvre des réformes nécessaires. Son allocution a été prononcée par son ministre des Finances et de la Planification nationale, Situmbeko Musokotwane lors de la présentation du rapport, en marge du 36e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Selon le président Hichilema, le rapport est une étape importante dans la quête de connaissances fondées sur des données probantes pour éclairer l'élaboration des politiques en vue d'un avenir plus prospère et durable pour l'Afrique. « Les conclusions de cet important rapport nous fournissent, un ensemble de politiques concrètes que nous devons mettre en oeuvre d'urgence pour soutenir la reprise et renforcer la résilience en Zambie, et sur le continent plus généralement », a souligné le président Hichilema.

Il a fait observer que, bien que la Zambie n'ait pas été épargnée par les chocs mondiaux, son économie a fait preuve de résilience. La même source renseigne que le Groupe de la Banque africaine de développement a publié la première édition du rapport Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique le 19 janvier. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que le rapport sera présenté aux chefs d'État lors du sommet de l'Union africaine afin d'aider à orienter la planification nationale. « Le savoir, c'est le pouvoir. Ce rapport, qui sera publié deux fois par an, est une mine de connaissances -- avec un aperçu approfondi de ce qui se passe en Afrique dans la sphère macroéconomique. Il identifie les défis et les opportunités pour le bien de notre continent », a-t-il déclaré.

%

Le rapport appelle notamment, à des réformes structurelles opportunes pour renforcer l'industrialisation avec le soutien des gouvernements dans des domaines clés. « Toutes les questions soulevées dans le rapport touchent aussi notre pays. Nous avons conduit le Nigeria sur la voie de l'ère pré-Covid-19, mais nous sommes toujours confrontés à certains défis », a déclaré la ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale du Nigeria, Zainab Ahmed.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a fait observer que, bien que les économies africaines aient fait preuve d'une remarquable résilience, un soutien mondial est nécessaire pour aider le continent à faire face aux fardeaux financiers et aux défis en matière de sécurité.

« Malgré le ralentissement occasionné par de multiples chocs, l'Afrique a fait preuve d'une résilience continue dans tous les pays, sauf un, et a maintenu un taux de croissance positif en 2022 avec des perspectives stables en 2023 et 2024. Les économies africaines sont effectivement résilientes », a déclaré M. Adesina. Il a appelé à un soutien fort et collectif en faveur de l'Afrique pour aider le continent à relever les défis auxquels il est confronté, en particulier le fardeau de la dette et les vulnérabilités liées à celle-ci.

Le ministre égyptien adjoint des Finances chargé des Politiques et des Affaires économiques, Mohammed Ibrahim, a déclaré que le rapport était utile aux décideurs et aux chercheurs africains dans la mesure où il constitue une banque de données opportune de projets de développement et de planification solides et fondés sur des données probantes.

Le directeur du Centre pour le développement durable de l'université de Columbia, l'économiste Jeffrey Sachs, a déclaré que l'Afrique avait la capacité d'atteindre une croissance annuelle de 7 à 10 %.