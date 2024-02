Madagascar: Kidnapping - Les ravisseurs de Goulam Mahmoud arrêtés

Après la libération de Goulam Mahmoud, ses kidnappeurs, dont un membre des Forces de l'ordre, ont été interpellés. La rançon de 600 000 euros n'a finalement pas été payée.

Beau résultat de la Section de recherches criminelles de Fiadanana annoncé, hier, par son commandant, le colonel Tahina Ravelomanana. Il concerne l'enquête sur le rapt de Goulam Mahmoud, un Malgache d'origine indienne, abandonné par ses ravisseurs, à Ambohidava Ambatolampy Tsimahafotsy, le 7 février.

Un membre des Forces de l'ordre, une femme et trois autres civils ont été interpellés et seront présentés au parquet. Deux individus, leurs présumés coauteurs, ont été abattus lors de leur arrestation. Ils auraient résisté aux gendarmes. Une voiture et un fusil fait main qu'ils ont utilisés ont été confisqués.

Le chauffeur, membre de la famille de Goulam, a orchestré son enlèvement. Il en serait le cerveau.

D'après l'officier supérieur, la bande a déjà projeté de kidnapper l'enfant de sa cible, le 5 février. Son plan n'a pas marché pour une raison non révélée. Puis, elle a pris le père, le lendemain.

600 000 euros

Deux membres du gang, armés d'un pistolet, ont accompli la mission, sur la rocade Makis, à Andohatapenaka. Ils ont fait semblant de relâcher le conducteur, tête pensante de l'affaire, en arrivant à Andranotapahina. Ils ont emmené Goulam.

La voiture de ce dernier, une Kia Sorento, a été retrouvée dans le même secteur. Selon le récit du colonel, les criminels ont réclamé à sa famille 600 000 euros contre sa libération. Ils ont voulu qu'elle lui apporte cet argent à Bevalala. Lors des pourparlers, ils ont accepté de recevoir d'abord 12 millions d'ariary.

En même temps, les gendarmes ont resserré le piège autour d'eux. Ils n'ont plus eu le temps de poursuivre leur demande de rançon. Ils ont finalement déposé Goulam Mahmoud, dans la commune d'Ambatolampy Tsimahafotsy. Ils ont attaché ses pieds et ses mains. Ils lui ont collé du scotch sur la bouche. Le fokonolona l'a découvert et a pris soin de lui avant de le remettre aux autorités.

Le chef du département saisi de l'investigation incite encore la population à ne pas hésiter à fournir tout renseignement utile pour que son équipe puisse agir à temps.