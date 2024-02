Madagascar: Inde / Madagascar - À l'heure d'une coopération approfondie

En marge du Sommet mondial des gouvernements, Andry Rajoelina a rencontré le Premier ministre indien, Narendra Modi. Un entretien au sommet qui devrait mettre un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale entre les deux pays.

Une rencontre au sommet. Cela fait quelques décennies qu'un président de la République malgache et un chef de l'Exécutif indien, à savoir son Premier ministre, n'ont pas eu un tête-à-tête. La scène s'est jouée, hier, à Dubaï, en marge de la 11e édition du Sommet mondial des gouvernements.

Hier donc, Andry Rajoelina, président de la République, a eu une rencontre bilatérale avec Narendra Modi, Premier ministre indien. Une entrevue d'un peu plus de trente minutes durant laquelle les deux personnalités ont passé en revue les possibilités pour renforcer la coopération et le soutien mutuel entre Madagascar et l'Inde. Les deux pays entretiennent des relations bilatérales depuis plusieurs années. Cependant, comme il a été souligné, hier, le champ des possibilités dans cette coopération reste vaste.

Aussi, la rencontre d'hier, entre l'homme fort de la Grande île et celui de l'Inde devrait-elle déboucher sur une meilleure diversification de la coopération entre les deux pays, mais aussi, un renforcement de celle-ci. Pour souligner ce dernier point, le Premier ministre Modi a invité Andry Rajoelina à effectuer une visite d'État en Inde. Ce sera également une première depuis plus de quarante ans. La dernière fois qu'un Président malgache a effectué pareil déplacement en Inde était en 1981.

"Sur le plan diplomatique, cette invitation pour une visite d'État démontre la solidité des liens entre Madagascar et l'Inde", souligne Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, à l'issue de la rencontre. Elle ajoute d'autant plus que les invitations pour une visite d'État en Inde, par le Premier ministre Modi, ne se font que s'il y a un lien fort entre les deux pays, ou que des intérêts communs majeurs sont en jeu.

Partage de connaissance

D'ici là, Andry Rajoelina et Narendra Modi ont abordé des domaines où le renforcement de la collaboration entre l'Inde et Madagascar peut déjà être amorcé. C'est le cas de l'agriculture. Bien que Madagascar produise 4 millions de tonnes de riz par an, il reste un gap de 500 000 tonnes à combler par l'importation, concède le locataire d'Iavoloha. Ainsi, la possibilité pour l'Inde d'augmenter le quota de riz à exporter vers Madagascar a été abordée, hier. Pour l'heure, une cargaison de 50 000 tonnes de riz indien est déjà en route pour la Grande île.

Au-delà des importations, c'est d'une collaboration pour booster le rendement agricole malgache, notamment, de riz qui a été largement discutée durant cette rencontre bilatérale. Un soutien à la quête de l'autosuffisance alimentaire de Madagascar. Le Premier ministre Modi a fait part de la disposition de l'Inde à fournir des appuis scientifiques et techniques à cet effet.

Un partage de connaissance et de savoir-faire dans la culture de riz brun ou noir, par exemple. Deux variétés de riz particulièrement nutritives qui peuvent apporter beaucoup dans la lutte contre la malnutrition. Il y a aussi la technique de culture du riz qui permet d'économiser l'eau. Ce processus peut se faire dans deux sens. Soit par l'envoi d'experts et formateurs indiens. Soit par le déplacement en Inde de chercheurs ou étudiants malgaches.

Un soutien indien en matière d'industrialisation a, aussi, été discuté par Andry Rajoelina et Narendra Modi, hier. Le président de la République a réaffirmé que l'objectif de l'État "est de produire localement tout ce dont la population a besoin". Un but au niveau national, mais qui se décline jusqu'au niveau des districts, et même des communes avec le projet "One district, one factory", et le "Taninketsa indostrialy". La possibilité d'un appui de l'Inde pour accélérer l'implantation d'unités industrielles dans chaque district est ainsi envisagée.

Pareillement, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Le Premier ministre Modi souligne, justement, l'expertise indienne en matière de production de médicaments génériques, mais aussi dans la médecine traditionnelle. Pour sa part, la Grande île qui dispose déjà de l'usine Pharmalagasy, souhaite un partenariat pour renforcer la production de médicaments localement, afin d'en vendre à un prix accessible à la population.

Narendra Modi a, du reste, fait part de la disposition de son pays de soutenir Madagascar dans sa démarche de transformation numérique. "En ce qui concerne l'infrastructure numérique et publique, l'Inde est un leader dans le monde. Cela nous a permis d'améliorer le niveau de vie de la population et aussi d'améliorer la gouvernance. Donc nous pouvons vous aider dans ce domaine", a-t-il déclaré. Un appui qui concerne aussi le secteur de la défense et de la sécurité maritime, dans le cadre de la vision SAGAR "Security and growth for all in the region".

De nouveaux aéronefs pour le 26 juin

Durant la rencontre entre le président Rajoelina et le Premier ministre Modi, hier, l'octroi à Madagascar, d'une ligne de crédit de 100 millions de dollars, par Exim Bank Inde a été évoqué. Une partie de cette somme, selon les explications sera affectée au renforcement de l'équipement de l'armée. Ceci, dans l'optique de renforcer la défense et la sécurisation des côtes et du territoire maritime de la Grande île. L'achat de nouveaux aéronefs, probablement des avions Dornier, a été soulevé. Le chef de l'État et le Premier ministre indien se sont convenus que ces nouveaux aéronefs seraient présentés durant la cérémonie de la fête nationale, le 26 juin prochain, si tout se passe bien.