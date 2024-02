Angola: Handball - Bá et Natália ratent les Jeux Africains d'Accra

Luanda — La gardienne Teresa de Almeida "Bá" et la demi-centre Natália Bernardo ne font pas partie de l'équipe angolaise senior féminine de handball, qui participera aux Jeux africains d'Accra (Ghana), du 13 au 22 mars.

Les deux joueurs expérimentés de Petro de Luanda (Bá) et de Primeiro de Agosto (Natália), présentes régulièrement en équipe nationale, ont participé au dernier Championnat du Monde, disputé entre le 29 novembre et le 17 décembre 2023, au Danemark, en Norvège et en Suède.

Parmi les dix-neuf joueuses appelées mercredi par l'entraîneur Carlos Viver, douze sont du club Primeiro de Agosto et sept de Petro de Luanda.

La préparation commence lundi prochain et se termine le 8 mars, veille du voyage pour Accra.

L'Angola cherche à revalider le titre obtenu en 2019, à Rabat (Maroc) en battant le Cameroun en finale, par 28-25.

Voici la liste des joueuses appelées :

Marta Alberto, Eliane Paulo, Paulina da Silva( gardiennes de but) Nairia Caquintas, M'Bongo Masseu( ailières gauche), Dolores do Rosário, Luzia Kiala(ailières droite) Liliane Mario, Thayane Castro, Estefânia Venâncio (pivots), Bernadeth Belo e Marilia Quizelete (arrières gauche), Chelcia Gabriel, Regina Lino et Dalva Peres (centre), Vilma Nenganga et Juliana Machado, Vivalda da Silva et Isabel Guialo (demi-centre).