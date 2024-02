Madagascar: Pancrace challenge - Combats chocs inter-îles

Plus qu'un mois et demi. Concocté bien avant la pandémie de Covid, « Madagascar Pancrace Challenge » aura finalement lieu le 31 mars au gymnase de Mahamasina. Quatre disciplines, toutes des sports de combat très en vogue en l'occurrence le kickboxing, le K1, le Muay-thai et le pancrace seront au programme de la journée. Les présélectionnés sont en regroupement depuis quelques semaines dans plusieurs dojos de la capitale avec quatre séances d'entraînement par semaine.

« Une soixantaine de combattants de ces différentes disciplines forme pour l'instant la présélection. À l'issue d'un test de sélection en fin février, les deux meilleurs de chaque catégorie seront retenus pour le regroupement final », souligne le commandant Mely Zafindranaivo, président de la commission nationale de pancrace.

Quatre îles de l'océan Indien y seront représentées à savoir la Réunion, Maurice, les Seychelles et Mayotte outre le pays hôte. Les combattants malgaches ont l'habitude de participer et ont fait preuves de bon résultat à des compétitions internationales dans les îles voisines. Cette fois, ils sont plus que motivés à défendre les couleurs nationales à domicile devant leur public. « Nous promettons des combats chocs et du spectacle. Nous sollicitons le soutien des partenaires publics ou privés et surtout des amoureux de ces disciplines pour la réussite de l'événement », lance Mely Zafindranaivo.