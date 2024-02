Congo-Brazzaville: Département de la Sangha - DSes enfants autochtones et Bantous bénéficient des actes de naissance

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'activité marquant la fin du Projet sur la campagne de sensibilisation et d'enregistrement des enfants autochtones et bantous non déclarés à l'état civil (Piscca), exécuté par l'Association pour la vulgarisation du droit au coeur de la société (AVDCS), des dizaines d'enfants non déclarés à l'Etat civil ont reçu leur précieux sésame, le 14 février, en présence de plusieurs autorités.

Lancé le 20 juin 2022 à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, le Piscca, financé par l'ambassade de France au Congo, a parcouru plusieurs localités de cette partie du pays pour détecter les enfants n'ayant pas des actes de naissance. Des pièces d'état civil ont été octroyées à plusieurs enfants. Le 14 février, les membres de l'AVDCS ont remis symboliquement ces actes de naissance aux autochtones et Bantous du district de Souanké, marqueant la fin du projet Piscca.

Ce projet vise à promouvoir la citoyenneté et la participation des autochtones à la vie publique. Durant plus de dix-huit mois, plusieurs activités ont été menées dans les districts de Sembé, Souanké et Pikounda, entre autres, la sensibilisation de 1560 Bantous et autochtones à l'importance d'enregistrer les naissances suivant la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones, le décret 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d'octroi des pièces de l'état civil ainsi que la loi 073/84 du 17/10/1984 portant code de la famille en ses articles 45 et 46.

Les membres de l'AVDCS ont également initié des formations de quinze points focaux composés des Bantous et des autochtones, des sessions de vulgarisation des textes auprès des chefs de quartier ; de recensement de 2015 enfants autochtones et Bantous non déclarés à l'état civil ; d'appui logistique et financier des centres d'état civil et du tribunal de Grande Instance de Ouesso. Le tout a été couronné par la remise symbolique de 950 actes de naissance plastifiés aux enfants du département de la Sangha.