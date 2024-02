Madagascar: Volley / CCC CAVB Z7 - Des matchs de préparation à Mahamasina, ce dimanche

préparation bat son plein pour le 28e Championnat des clubs de la CAVB-Zone 7 à Madagascar du 24 février au 2 mars.

Les équipes malgaches, hommes et dames, se préparent avec ardeur pour le 28e championnat des clubs de la CAVB-Zone 7, qui se tiendra à Madagascar du 24 février au 2 mars. Une opportunité se présente à elles ce dimanche 18 février au Petit Palais Mahamasina, où elles auront l'occasion de s'entraîner ensemble et de faire une présentation. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre la Ligue régionale de volley-ball Analamanga (LRVBA) et la Fédération malgache de volley-ball (FMVB).

Neuf clubs malgaches auront l'honneur de représenter la Grande Île lors de cet événement prestigieux, avec quatre équipes masculines, à savoir la Gnvb, Asi, Cvbf et Cosfa, ainsi que cinq équipes féminines, incluant Gnvb, Stef'Auto, Asi, Squad et Bi'As. Selon Zo Arimala, président de la LRVBA, cette journée de préparation revêt une importance capitale. « Il s'agit d'une préparation et nous essayons de programmer que tous ces clubs se croisent durant la journée, tant chez les hommes que chez les dames, même si nous n'arrivons pas à avoir trois sets gagnants par match. C'est également une occasion de bien entrer dans la compétition et, à ce moment-là, les clubs pourront présenter leurs renforts lors du Championnat », explique-t-il.

Formations

En parallèle, des formations professionnelles sur le Volley Station Pro seront dispensées à l'ANS Ampefiloha du 17 au 20 février. Ces formations, animées par le président de la CAVB Zone7, Kaysseeven Teeroovengadum, permettront d'analyser les performances des joueurs et des équipes à partir de données statistiques. Ouvertes à tous les acteurs du volley-ball, y compris les joueurs, entraîneurs et arbitres, ces sessions sont une occasion en or pour perfectionner ses compétences dans le domaine. Il est à noter que le coût de la formation est de 30 000 ariary par personne et qu'un ordinateur est indispensable pour y participer.